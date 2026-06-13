Cette série coréenne est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs du monde entier l'adorent tous

Vous aimez les K-dramas ? La série coréenne qui cartonne actuellement sur Netflix devrait vous plaire !

Les séries sud-coréennes ont le vent en poupe sur Netflix. Il faut dire que les K-dramas séduisent grâce à la diversité de leurs genres. Romance, thriller, comédie ou encore fantastique… il y en a pour tous les goûts.

Parmi les contenus les plus populaires de la plateforme, on retrouve notamment cette romance qui cumule plus de 100 millions d’heures de visionnage et ce drama qualifié de « série du siècle » par ses nombreux fans.

Le 5 juin dernier, une nouvelle pépite venue tout droit du pays du Matin calme a fait une entrée fracassante dans le catalogue Netflix, au point de prendre la tête du Top 10.

Crédit Photo : Netflix

Netflix dévoile un nouveau K-drama déjà très populaire

Intitulée Teach You A Lesson (Que ça vous serve de leçon ! en français), cette série est l’adaptation du webtoon Get Schooled. Le pitch ?

« Quand il n’y a plus de respect à l’école, des inspecteurs d’un certain type viennent mettre de l’ordre en rappelant sans détour les principes de vie absents des manuels scolaires », renseigne le synopsis officiel.

Dans Que ça vous serve de leçon !, on suit l’inspecteur du BDDE Kim Hwa Jin (incarné par Kim Mu Yeol), un ancien membre des forces spéciales chargé de faire régner la discipline dans des établissements scolaires corrompus, où élèves comme enseignants trichent, volent, tabassent ou harcèlent leurs victimes.

Soutenu par sa hiérarchie, il fait équipe avec deux collègues qui n’hésitent pas à employer les grands moyens pour faire respecter les règles.

Si le drama utilise un ton humoristique, il s’appuie sur cette légèreté pour aborder des sujets graves, comme le harcèlement scolaire, un fléau particulièrement répandu en Corée du Sud.

La suite après cette vidéo

Une série sud-coréenne qui séduit les internautes

À peine mis en ligne, les dix épisodes de cette série sud-coréenne séduisent déjà un large public sur Netflix.

Résultat : elle se hisse à la première place des contenus les plus regardés du moment dans de nombreux pays, dont la France, le Brésil, l’Égypte, le Japon et Hong Kong, d’après les données de FlixPatrol.

Côté critiques, les internautes sont conquis par la série et la recommandent de toute urgence.

Un utilisateur a indiqué sur X :

« C’est une claque monumentale. Il n’y a que des leçons de vie sur le harcèlement, le sang-froid et la maîtrise de soi de A à Z. C’est absolument incroyable, j’applaudis la perf ».

Crédit Photo : Netflix

Une autre personne commenté :

« Je viens de finir la série Que ça vous serve de leçon, c’était génial ! Les séries coréennes sont toujours au top ».

Une troisième a ajouté :

« Incroyable, la série Que ça vous serve de leçon sur Netflix. Une bonne leçon pour ces harceleurs de m**** ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?