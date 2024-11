Brisée, Keira Knightley a pris une décision radicale après la saga Pirates des Caraïbes

En promotion pour la série “Black Doves”, prochainement disponible sur Netflix, Keira Knightley est revenue sur sa participation à la saga Pirates des Caraïbes. Une expérience fondamentale dans sa carrière, mais aussi traumatisante, qui lui a fait prendre une décision radicale.

Il y a 21 ans, les cinéphiles découvraient le visage de Keira Knightley dans le premier volet de la franchise produite par Disney intitulée “Pirates des Caraïbes”. À l’époque, l’actrice, aujourd’hui âgée de 39 ans, était à peine majeure. Elle a incarné le personnage d’Elizabeth Swann dans quatre films sur cinq, étant absente du casting dans le quatrième volet sorti en 2011.

Confrontée très tôt à la célébrité à l’échelle internationale, Keira Knightley n’est pas ressortie indemne mentalement de cette expérience intense pour le compte de la saga d’aventures. Elle avait révélé avoir suivi des années de thérapie pour surmonter des épreuves que subissait sa santé mentale face à cette notoriété soudaine et toxique.

“J’ai pris une année sabbatique et on m’a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique à cause de tout ça”

Crédit photo : Disney

Keira Knightley ne veut plus jouer dans des franchises

Sept ans après le dernier volet de la saga, Keira Knightley est désormais une actrice accomplie, reconnue et apaisée. En promotion pour la série “Black Doves”, qui sortira bientôt sur Netflix, l’actrice s’est confiée sur ses choix de carrière auprès du média britannique The Times.

Elle y explique notamment son choix d’avoir réorienté sa carrière vers des films plus modestes. Même si Pirates des Caraïbes lui a permis de devenir une star internationale, la saga l’aurait détruite. Un paradoxe sur lequel elle a aujourd’hui assez de recul :

“C’est amusant quand quelque chose vous a constituée autant qu’il vous a brisée. J’ai été considérée comme une moins que rien à cause de ces films et pourtant, ils ont tellement bien marché qu’on m’a donné l’opportunité d’en faire d’autres pour lesquels j’ai été nommé aux Oscars. Ce sont les films les plus connus que j’ai fait et ils ont été la raison pour laquelle j’ai été humiliée publiquement. Ils occupent une place très confuse dans ma tête”.

Crédit photo : AP

Avant de participer à cette saga iconique du cinéma du début des années 2000, Keira Knightley avait déjà joué dans une autre franchise bien connue alors qu’elle était encore une adolescente. En effet, elle avait prêté ses traits au personnage de Sabé dans le premier épisode chronologique de la saga Star Wars intitulé “La Menace Fantôme”. Dans ce film, son personnage se fait passer pour la reine Padmé (incarnée par Natalie Portman) afin de la protéger.

Crédit photo : LucasFilms

La cadence infernale des franchises

Aujourd’hui, on ne verra plus Keira Knightley dans n’importe quelle franchise cinématographique. Dans son interview au Times, elle explique choisir ses rôles de façon plus minutieuse depuis qu’elle a fondé une famille. En effet, Keira Knightley est en couple avec le musicien James Righton, avec lequel elle a eu deux enfants, Edie, âgé de 9 ans, et Delilah, âgée de 4 ans.

Avec sa vie de famille, Keira Knightley estime que le rythme et la cadence de tournages des films de franchises ne lui correspondent plus :

“Les heures sont folles. Ce sont des années de votre vie, vous n’avez aucun contrôle sur le lieu où vous filmez, la durée du tournage, ni sur ce que vous filmez”.

Crédit photo : Netflix

Il est vrai qu’au début de sa carrière, les trois premiers volets de Pirates des Caraïbes ont été tournés en à peine cinq ans. Le cinquième opus avait été tourné dix ans après le troisième, alors qu’elle était absente du quatrième film. Prochainement, vous pourrez redécouvrir Keira Knightley sur Netflix avec la série “Black Doves” dans laquelle elle incarne une espionne anglaise en quête de vérité et de vengeance.