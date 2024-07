“Pirate des Caraïbes” : traumatisée lors du tournage, Keira Knightley confie avoir suivi des années de thérapie

Des années après la sortie du premier film "Pirates des Caraïbes", dans lequel elle incarnait Elizabeth Swann, l’actrice Keira Knightley se confie sur cette période difficile qui l’a amenée à suivre une thérapie.

La saga “Pirates des Caraïbes” est devenue culte grâce à son histoire, mais aussi grâce à ses personnages emblématiques. C’est notamment le cas du capitaine Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, mais aussi du couple formé par Will Turner et Elizabeth Swann, joués par Orlando Bloom et Keira Knightley.

Cette dernière avait 17 ans quand elle a joué dans le premier film de la franchise en 2003. Arrivée très tôt dans le monde du cinéma, elle a dû interpréter un personnage qui était bien différent de sa personnalité. Alors qu’elle était plutôt garçon manqué, elle a dû jouer un personnage très féminin et admiré.

“Elizabeth est devenue un objet de convoitise pour tout le monde. Ce n’est pas comme si elle n’avait pas de force de caractère pourtant. On attend des femmes qu’elles se comportent d’une certaine manière en public et je ne me suis jamais sentie à l’aise avec ça. Cela a été très difficile. J’étais jugée sur ce que je projetais", a expliqué l'actrice.

Crédit photo : Pirates des Caraïbes.

Keira Knightley a vécu une période "traumatisante"

Après les tournages des films, Keira Knightley a suivi des années de thérapie. Elle a été traumatisée par "les attentes des gens envers les femmes" mais aussi par sa grosse notoriété, qu’elle a eu du mal à gérer. Peu formée pour son métier d’actrice, elle estimait qu’elle avait peu de valeur à l’époque et se concentrait sur tous les aspects négatifs de son travail.

“C’était très déroutant parce que je recevais toutes ces nominations dans la presse, mais quand je faisais des interviews les gens continuaient de dire : "Tout le monde pense que vous êtes une merde", ou se concentraient sur mon apparence et sur ce qui n’allait pas chez moi. J’avais l’impression de ne pas exister, d’être une créature étrange avec un visage étrange qui faisait réagir les gens de manière extrême et je ne comprenais pas pourquoi” (Keira Knightley)

Crédit photo : Pirates des Caraïbes

20 ans après la sortie du premier film, Keira Knightley continue de qualifier cette période de "traumatisante" et "très difficile à gérer". Cependant, l'actrice reconnaît qu’elle a eu une chance immense à l'époque.

“Alors, en y repensant, est-ce que je ferais quelque chose de différent ? Non, je ne le ferais pas parce que j’ai une chance incroyable aujourd’hui, ma carrière est à un stade où j’en profite vraiment et j’ai un niveau de célébrité bien moins intense” (Keira Knightley)

Après avoir tourné dans "Pirates des Caraïbes", Keira Knightley a fait une pause dans sa carrière et a décidé de ne plus jouer dans des films à gros budget pour éviter d’être sous pression. Aujourd’hui, elle joue de plus petits rôles et mène des combats en parallèle de sa carrière. Elle se bat notamment pour l’égalité des sexes, lutte contre les paparazzi et l’impact que la célébrité peut avoir sur les jeunes femmes, ainsi que sur les pressions liées au fait d’être mère.