16 ans après Afterlife, Resident Evil bat enfin le record de la saga au box-office américain : noté 96 %, ce film d'horreur de 97 minutes fait un carton

Cette saga d’horreur qui s’est souvent cassée les dents au cinéma revient enfin en force avec un nouveau film qui plaît à tout le monde, et réalise un record au passage.

À l’approche d'Halloween, vous cherchez sans doute des programmes d’épouvante à regarder. Il y a bien ce film numéro 1 sur Netflix qui tente de faire de l’ombre au classique Les Dents de la mer. Ou bien cette série d’horreur signée Martin Scorsese qui a fait frissonner les spectateurs cet été.

Si vous avez déjà tout dévoré, on vous propose ainsi d’aller faire un petit tour dans les salles obscures. Là-bas, un film met tout le monde d’accord.

Une adaptation cinéma de jeu vidéo réussie

Hollywood essaie tant bien que mal d’adapter des jeux vidéo à l’écran. Souvent, les fans des jeux sont déçus. Mais parfois, c’est un véritable carton comme Super Mario Bros., le film. Laissons le plus célèbre plombier de côté pour s’intéresser aux zombies.

Resident Evil version 2026 est sorti il y a trois semaines sur nos écrans. Jusqu’à présent, les films tirés de la célèbre franchise de jeux vidéo avaient du mal à convaincre les fans. Il semblerait que justice ait enfin été rendue avec le film de Zach Cregger, prodige de l’horreur à qui l’on doit le succès de Évanouis

Le retour en force de Resident Evil au cinéma

Crédit photo : Sony Pictures Releasing

Résident Evil raconte l’histoire de Bryan (Austin Abrams), coursier médical qui a pour mission de livrer une souche d’antidote d’un virus dans l’hôpital de Racoon City. Cependant, une tempête de neige s’abat sur la ville, coinçant Bryan sur les lieux d’une terrible épidémie qui prend de plus en plus d’ampleur. Le jeune homme va devoir tout faire pour survivre au milieu de créatures mutées et effrayantes.

Dans cet épisode, Zach Cregger parvient à imposer son style et à offrir aux spectateurs des scènes marquantes avec les zombies. Grâce au bouche à oreille, Resident Evil a rapidement trouvé son public. Le film est autant loué par la presse que par le public. Il recueille le score presque parfait de 96% sur Rotten Tomatoes et 3,8 sur 5 sur Allociné.

« Sacré Zach Cregger qui nous rend heureux avec un Resident Evil pour les nuls. Vous aurez sûrement peur, vous allez sursauter et pour finir vous allez pas mal rire. Vous entrez réellement dans le jeu où on retrouve les armes, les cartouches à trouver, les monstres gores en abondance à exploser et tout le tralala horrifique », indique ce commentaire en top.

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Le plus gros succès de la saga au box-office nord-américain

On peut dire que Resident Evil a conquis tout le monde tout en parvenant à rester fidèle aux jeux vidéo. Et cela se ressent au box-office. Le film a déjà amassé 125 millions de dollars sur le sol américain (un record pour la franchise détenu depuis 2010 par Afterlife) et quasiment autant à l’international.

Avec 247 millions de dollars récoltés dans le monde, Resident Evil est bien parti pour être le plus gros succès de la saga. Pour cela, il lui faudra battre Resident Evil : Chapitre final (2016) et ses 312 millions de dollars au total.

Au vu des nombreux avis élogieux, il y a de fortes chances pour que Resident Evil 2026 devienne le film le plus lucratif de la saga.