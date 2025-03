Ce film génial et sous-estimé débarque sur Netflix et vous devez absolument le voir

Vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix en ce moment ? Ne manquez pas ce film qui a reçu de très bonnes critiques de la part des spectateurs.

Netflix est l’une des plaformes de streaming les plus populaires en ce moment, et pour cause : on y trouve de nombreux films et séries à regarder. Cependant, face à tous ces choix, il est possible d’être perdu et de ne pas savoir quel film choisir pour une soirée cinéma. Côté série, n'hésitez pas à regarder ce programme méconnu qui rend accro les téléspectateurs.

Si vous n’avez pas d’idée de film que vous voulez voir en ce moment, sachez qu’un programme génial et sous-estimé débarque sur Netflix. Il s’agit du film “Donjons et Dragons : L'Honneur des Voleurs”, qui est devenu un film culte dès sa sortie. Pourtant, selon Forbes, le long-métrage n’a rapporté que 205 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est peu quand on sait que la production a coûté 151 millions de dollars, sans compter les frais de marketing et de distribution.

Crédit photo : Netflix

Une comédie fantastique réussie

Si ce film est méconnu, il a été très apprécié des fans. Il s’agit d’une comédie fantastique où l’on retrouve plusieurs acteurs emblématiques comme Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et Justice Smith. Comme le rapporte Le Devoir, dans cette production, les personnages vont former une équipe de choc pour mener un braquage épique et récupérer une relique perdue. Le tout dans un monde médiéval de fantasy riche en magie et en créatures mythiques.

Crédit photo : Netflix

Ce film a reçu de très bonnes critiques de la part des spectateurs puisqu’il a atteint le score de 91% d’avis positifs sur plus de 300 critiques sur le site Rotten Tomatoes. Ce film a beaucoup plu pour son humour, ses nombreuses intrigues ainsi que l’excellente alchimie entre les personnages.

N’attendez plus, ce film est maintenant sur Netflix : l’occasion idéale pour le découvrir, ou le redécouvrir ! Si vous préférez les séries, ne manquez pas ce programme noté 10/10 sur Netflix, un thriller captivant qui vous fera faire des nuits blanches.