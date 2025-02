Notée 5/5, cette série Netflix méconnue captive les abonnés qui ne peuvent plus s'en passer

Pépite cachée dans le catalogue Netflix, cette série fait l’unanimité auprès des spectateurs, qui la dévorent en une seule nuit.

Vous l’ignorez peut-être, mais la catalogue français de Netflix abrite plus de 5000 films et plus de 2600 séries.

Parmi les contenus les plus populaires du moment, on peut citer cette série policière britannique, ce thriller suédois ou encore ce documentaire glaçant, qui s’est classé numéro 1 dans 14 pays, dont la France.

Crédit Photo : Netflix

Si ces programmes cartonnent dans le monde entier, d’autres passent inaperçus alors qu’ils sont bien notés par la critique. C’est le cas de cette série mi-comique mi-dramatique.

Sortie en 2019 sur Netflix, cette fiction a récolté le score quasi parfait de 97% sur Rotten Tomatoes, le site spécialisé dans les critiques de films et séries.

Une série cinq étoiles

Intitulée «Russian Doll» («Poupée Russe» en français), la série met en scène Natasha Lyonne, l’interprète de Nicky Nichols dans « Orange is the New Black ».

Le pitch ? « Nadia ne cesse de mourir et de revivre la fête d’anniversaire de ses 36 ans. Prise au piège d’une boucle infernale, elle n’a d’autre choix que de regarder la mort en face », nous apprend le synopsis officiel.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce feuilleton, composé de deux saisons, a séduit un grand nombre d’utilisateurs. Un abonné a même qualifié « Russian Doll » de « joyau caché » et lui a attribué cinq étoiles.

« Je n’ai jamais entendu quelqu’un parler de cette série alors qu’elle est sur la page d’accueil Netflix (…) Il y a de l'esprit, de la réflexion, des acteurs et des dialogues formidables. Je n'avais aucune attente et j'ai été agréablement surpris » , a-t-il écrit sur le site Rotten Tomatoes.

Un autre a déclaré à propos de la série :

« Cette comédie dramatique déroutante est addictive et intelligemment tordue ».

Crédit Photo : Netflix

De son côté, cette personne a salué le jeu d’actrice de Natasha Lyonne :

« Probablement la série la plus impressionnante que j'ai vue depuis longtemps. L'écriture est excellente et Natasha Lyonne est incroyable ».

Un autre fan du show télévisé estime que « Russian Doll » mérite « plus de reconnaissance ».

Vous l’aurez compris ! La série ne laisse personne indifférent.