Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ? Ce drame bouleversant cartonne sur Netflix dans plusieurs pays, les spectateurs sont conquis

Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ? Pourquoi pas ce nouveau film dramatique numéro 1 sur Netflix ?

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Image tirée du film Neflix Doing Life

Les plateformes de streaming regorgent de programmes qui ne laissent personne indifférent. À commencer par ce film d’horreur qui cartonne sur Netflix, mettant en scène un prédateur inattendu.

Le 2 octobre dernier, le géant du streaming a changé de registre et joué sur la corde sensible en dévoilant son nouveau drame coup de poing. À peine sorti, le long-métrage s’impose déjà en tête du classement mondial.

Ce nouveau drame sur Netflix est riche en émotions

Depuis son arrivée sur Netflix, Doing Life (À vie en français) rencontre un beau succès auprès des spectateurs. Aux commandes de ce nouveau projet, le réalisateur américain Tyler Perry, à qui l’on doit la franchise Why Did I Get Married ?

Dans Doing Life, le cinéaste délaisse la comédie au profit d’un récit familial mêlant drame et histoire d’amour. Le pitch ?

Le film suit une mère célibataire qui élève seule sa fille tout en s’occupant de sa mère malade, alors que les factures s’accumulent. Au milieu de ce chaos, elle entame une correspondance avec un homme incarcéré en quête d’une seconde chance. Un récit qui questionne la notion de rédemption, d’espoir et d’amour.

Côté casting, on retrouve Naomi Baker, Jay Reeves ou encore Tamberla Perry.

Ce film cartonne dans plusieurs pays

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Doing Life n’a pas fini de faire parler de lui. Il faut dire que le long-métrage figure toujours sur le podium plus d’une semaine après sa diffusion.

Selon les données de FlixPatrol, le film s’est hissé à la première place dans plusieurs pays : de l’Argentine au Canada en passant par l’Italie et les États-Unis.

Au moment où nous écrivons ces lignes, il occupe la deuxième place du classement des films Netflix en France.

Notre petit doigt nous dit que Doing Life n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin. Et les critiques dans tout ça ?

Affiche du film Doing LifeCrédit Photo : Netflix

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Les spectateurs conquis

Sur la toile, les spectateurs semblent séduits par la nouvelle proposition de Tyler Perry, notamment sur Rotten Tomatoes, où Doing Life reçoit des critiques plutôt positives.

Une personne a écrit :

« Je ne suis pas fan de Tyler Perry. Je ne suis pas non plus une grande romantique. Pourtant, j’ai absolument adoré ce film ! Il est magnifique et bouleversant !! Il déborde d’espoir ! Les deux acteurs principaux sont remarquables ! ».

Image tirée du film Neflix Doing LifeCrédit Photo : Netflix

Une autre a indiqué :

« Un très bon film ! Facile à regarder, plein d’émotions et de rebondissements… Je suis ravie de l’avoir regardé ! Je le recommande sans hésiter ! ».

Une troisième personne a ajouté :

« J’ai adoré Doing Life. L’histoire, les performances des acteurs et l’humanité qui touche en plein cœuren font un très beau film ».

Visiblement, les critiques sont d’accord pour dire que Doing Life est un film riche en émotions.

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Film Netflix

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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