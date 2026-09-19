Cette comédie est numéro 1 sur Netflix et fait hurler de rire les spectateurs

Vous avez envie de vous changer les idées devant un film ? Pourquoi pas cette comédie hilarante actuellement en tête sur Netflix ?

La rentrée a apporté son lot de nouveautés sur Netflix. Les abonnés ont ainsi pu découvrir la saison 2 de cette série avec Theo James et Kaya Scodelario, cette romance coréenne ou encore ce thriller porté par Robert De Niro.

Le 9 septembre, c’est un film d’un tout autre genre qui a fait une entrée fracassante sur la célèbre plateforme de streaming. Suivez le guide !

Cette comédie dispo sur Netflix était attendue par les fans

Intitulée Why Did I Get Married Again? (Pourquoi je me suis marié, déjà ? en français), cette comédie était attendue par les fans de la première heure.

Et pour cause : le réalisateur Tyler Perry signe le troisième volet de sa franchise, après Why Did I Get Married? en 2007 et Why Did I Get Married Too? en 2010. Le pitch de ce nouvel opus ?

Les couples se retrouvent en Italie pour célébrer le mariage de la fille de Marcus et Angela. Mais derrière les apparences, les vieilles tensions et les secrets s’apprêtent à gâcher la fête…

Dans Why Did I Get Married Again?, le cinéaste aborde plusieurs thèmes, comme les liens familiaux, les erreurs du passé et les choix des parents qui peuvent influencer leurs enfants.

Au casting, on retrouve Taraji P. Henson, Tyler Perry, Jill Scott, Richard T. Jones, Tasha Smith ou encore Michael Jai White.

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Elle arrive en tête dans plusieurs pays

Et, visiblement, les retrouvailles hautes en couleurs de ce groupe de personnages séduisent les internautes. Le long-métrage se hisse à la première place du top 10 mondial, selon les données du site spécialisé FlixPatrol.

Il arrive notamment en tête en Guadeloupe, en Hongrie, à Malte ou encore au Kenya et se classe deuxième en Belgique, en Croatie et au Luxembourg.

Côté critiques, les avis sont plutôt partagés chez les internautes. Why Did I Get Married Again? décroche le score moyen de 51 % sur Rotten Tomatoes.

Crédit Photo : Netflix

Une personne a écrit :

« Why Did I Get Married Again? est un film correct, mais ressemble parfois davantage à une suite opportuniste qu’à une véritable nécessité. On peut avoir l’impression qu’il a surtout été pensé pour générer davantage de revenus ou attirer davantage de spectateurs, alors que l’histoire avait déjà trouvé une conclusion plutôt satisfaisante ».

Un spectateur plus enthousiaste a indiqué :

« J’adore ce film ! Il est tellement drôle, et j’ai beaucoup aimé la façon dont la nouvelle génération a été intégrée à l’histoire. Je le regarderais sans hésiter une nouvelle fois ».

À vous de vous faire votre propre avis sur Netflix !