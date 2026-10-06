Anne Hathaway et Josh Hartnett dans un thriller érotique : Verity rapporte déjà 62 millions de dollars et « retourne le cerveau » des spectateurs

Tom Cruise a beau tenter de sauver le monde dans son nouveau film Digger, c’est pourtant Anne Hathaway et Josh Harnett dans un thriller érotique qui attirent le public.

On parle beaucoup de Digger ces derniers jours. Pourtant, le film avec Tom Cruise peine à attirer du monde en salles, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il faut dire que le pays de l’oncle Sam est complètement gaga d’un autre long-métrage actuellement à l’affiche.

Il est sorti il y a moins d’une semaine qu’il fait déjà un carton. Le thriller érotique Verity a démarré en trombe au box-office américain.

Un roman de Colleen Hoover de nouveau adapté au cinéma

Hollywood revient avec une nouvelle adaptation d’un roman de Colleen Hoover. Après le succès Jamais plus (It Ends with Us, en 2024), il semblait donc logique que les studios s’emparent du reste de ses livres. C’est désormais chose faite avec Verity que produit Amazon MGM Studios.

Verity raconte l’histoire d’une écrivaine solitaire, Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), qui accepte de devenir le prête-plume d’une auteure à succès, Verity Crawford (Anne Hathaway). En emménageant dans sa propriété, Lowen découvre que Verity est paralysée suite à un accident. En épluchant les notes personnelles de l’auteure, Lowen fait de troublantes découvertes qui pourraient impliquer Jeremy (Josh Hartnett), le mari de Verity.

L’érotisme et le mystère de Verity cartonnent au box-office

Cette histoire mystérieuse couplée à quelques moments érotiques passionnent les spectateurs, notamment américains. Selon les premières estimations, Verity a déjà récolté 32,6 millions de dollars au box-office nord-américain en trois jours seulement.

À l’international, le thriller érotique réalise un score similaire en empochant 32 millions de dollars. En tout, Verity a déjà glané 62 millions de dollars, ce qui est plutôt bien quand on sait que son budget est estimé à 40 millions de dollars, selon Variety.

Surtout, les bons chiffres de Verity ne devraient pas s’arrêter là. Le film vient à peine de sortir et si les critiques spectateurs sont positives tout comme le bouche à oreille, Verity pourrait rencontrer un beau succès en salles. D’autant plus que les spectateurs sont gaga de ce genre de romance teintée d’érotisme et de mystère.

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Un thriller qui passionne les spectateurs « jusqu'à la dernière minute »

Crédit photo : Amazon MGM Studios

Qu’importe les critiques presses négatives, cela n’a pas empêché les spectateurs de se ruer dans les cinémas et d’apprécier le film. Voici ce que les spectateurs disent de Verity sur Allociné.

« Un bon petit thriller à l'ancienne : un huis-clos étouffant, une tension qui monte en continu, quelques jumpscares bien placés » ; « C’était prenant jusqu'à la dernière minute [...] Ce film nous retourne le cerveau, on se demande ce qui est vrai dans cette histoire » ; « Petit thriller sympathique. Je recommande si on adore les films à twist », peut-on lire.

Verity vous retournera-t-il aussi le cerveau ? Fera-t-il un carton au box-office ? Le film est actuellement en salles pour vous faire votre propre avis.