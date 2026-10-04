Oubliez Reacher ! Le nouveau thriller d'action d'Alan Ritchson est déjà l'un des meilleurs de l'année

Disponible sur Prime Video, le film "Motor City" et en vedette Alan Ritchson, la star de Reacher

Connu pour son rôle dans la série Richer, Alan Ritchson sort encore les gros flingues dans le film “Motor City”, qui se démarque par sa faible quantité assumée de dialogues.

L’acteur Alan Ritchson est l’un des visages taillés pour les rôles d'action, étant apparu dans Fast X, et quelques projets de super-héros Smallville et Titans. Il a acquis une large reconnaissance pour avoir incarné Jack Reacher dans la célèbre série de thrillers d'action Reacher de Prime Video, mais ses rôles d'action plus récents l'ont amené à de nouveaux sommets.

En plus de performances exceptionnelles dans War Machine de Netflix, Playdate de Prime Video et Runner, la comédie d'action de Scott Waugh, Alan Ritchson nous a également récemment enthousiasmés dans Motor City.

Une plongée dans le Detroit des années 1970

Écrit par Chad St. John (London Has Fallen) et réalisé par Potsy Ponciroli (Old Henry), Motor City a été présenté en première au Festival international du film de Venise en août 2025 avant de recevoir une sortie plus large en juillet. Le film a reçu une réponse positive pour son approche innovante de l'histoire d'action typique.

Crédit photo : Prime Video

Connue sous le nom de Motor City, Detroit est le décor du thriller d'action qui suit une histoire lyrique de trahison et de vengeance dans le contexte des années 1970 graveleuses au milieu d'une période d'effondrement économique.

En 1977, John Miller (Alan Ritchson), vétéran de la guerre du Vietnam et ouvrier d'usine, se prépare à célébrer la fin de sa probation en demandant sa petite amie, Sophia (Shailene Woodley), après l'avoir sauvée de son ex-petit ami violent, le gangster trafiquant de drogue Reynolds (Ben Foster).

Une vengeance de longue haleine

Reynolds fait équipe avec le lieutenant de police corrompu Savick (Pablo Schreiber) pour accuser Miller de possession grave de drogue. Miller est condamné à 25 ans de prison, période pendant laquelle Reynolds épouse Sophia et mène une vie extravagante avec elle.

Des années plus tard, les anciens coéquipiers de Miller, Youngblood (Lionel Boyce) et Singh (Amar Chadha-Patel), l'aident à s'échapper de prison, lui permettant de se lancer dans une mission de vengeance alors qu'il sauve Sophia et tue systématiquement tous ceux qui l'ont croisé.

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Beaucoup d'action et de tension, très peu de dialogues

Le scénario de Motor City a commencé sa vie en 2009 et est entré en développement en 2011, lorsque Chris Evans s'est vu offrir le rôle principal de John Miller. Dominic Cooper, Jake Gyllenhaal et Gerard Butler ont également été considérés avant qu'Alan Ritchson ne soit choisi en mai 2023.

Motor City se distingue, utilisant son classement R à son plein potentiel tout en n'incluant que quatre ou cinq lignes de dialogue, totalisant moins de 70 mots prononcés, ce qui met l'accent sur les performances, la chorégraphie d'action et la conception sonore.

Avec une cote R et presque aucun mot prononcé, Motor City s'appuie fortement sur la narration sensorielle et structurelle. Les personnages communiquent principalement par des regards intenses et un langage corporel brut, ce qui donne à Alan Ritchson la chance de porter tout le poids émotionnel du film de manière non verbale-un exploit impressionnant. Le film est disponible sur Prime Video.