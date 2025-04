Des figurants de 16 à 80 ans recherchés pour jouer dans un film adapté de «Madame Bovary»

Si vous voulez vous essayer à la figuration, des hommes et des femmes âgés de 16 à 80 ans sont actuellement recherchés pour jouer dans un film adapté du célèbre roman “Madame Bovary”.

Vous rêvez de faire une apparition dans un film au cinéma ? Devenez figurant ! Tous les mois, des offres d’emploi sont publiées pour vous permettre de décrocher un rôle. En février dernier, des figurants étaient par exemple recherchés afin de jouer dans une nouvelle série TF1, une occasion exceptionnelle.

Crédit photo : iStock

Actuellement, de nouvelles personnes sont recherchées pour jouer dans un film adapté du roman “Madame Bovary” de Gustave Flaubert. L’annonce a été postée ce mardi 15 avril sur le site figurants.com, où de nombreuses offres sont régulièrement publiées.

“Plongez dans le charme du Second Empire et participez à un projet cinématographique inspirant”, peut-on lire sur l’offre d’emploi.

Une expérience immersive

Des hommes et des femmes âgés de 18 à 80 ans sont recherchés. Le tournage aura lieu les 9, 12 et 13 mai prochains, à Senlis, dans l’Oise. Les figurants sélectionnés apparaîtront dans une “scène de marché en costume d’époque” et incarneront “des bourgeois au teint pâle ou des travailleurs du marché marqués par le labeur”. Une chose est sûre, cette expérience s’annonce immersive !

Crédit photo : Folio

Pour correspondre aux besoins du film, les figurants devront mesurer au moins 1,72 mètre. Les femmes ne doivent pas avoir les cheveux teints ni une coupe trop dégradée. Les hommes ne doivent quant à eux pas mesurer plus de 1,80 mètre. Comme le précise France Bleu, ils peuvent avoir des cheveux courts à mi-longs, avec possibilité de barbe ou de moustache. Les hommes et les femmes ne doivent avoir aucun piercing ni tatouage visible, avec aucun faux ongle ni vernis permanent.

Côté rémunération, comptez 107 euros brut par jour de tournage et 25 euros brut pour les essayages qui auront lieu à Paris les 25, 28, 29 et 30 avril. Si vous correspondez aux critères recherchés et que vous voulez entrer dans le monde du cinéma, vous pouvez vous inscrire dès à présent en suivant ce lien. Il vous suffit d’envoyer une photo de vous, de préciser vos mensurations ainsi que votre âge pour tenter votre chance.