Harry Potter : voici les acteurs qui incarneront Harry, Ron et Hermione dans la série

C’est officiel : les enfants qui incarneront les rôles de Harry, Ron et Hermione dans la nouvelle série Harry Potter ont été trouvés. Voici de qui il s’agit.

La série Harry Potter, produite par HBO, est en cours de développement et avance bien. Au fil des mois, le casting se dévoile petit à petit et n'est pas loin d'être complet. On sait déjà qui incarnera le professeur Quirrel, Rusard, Hagrid et le professeur Rogue. Le nom de celui qui jouera le rôle du professeur Dumbledore a également été dévoilé.

Crédit photo : Warner Bros.

Si ces personnages ont tous trouvé leur acteur, le mystère restait entier concernant ceux qui incarneraient Harry, Ron et Hermione. Un grand casting a été ouvert en septembre dernier pour trouver les trois nouveaux sorciers.

Les acteurs de Harry, Ron et Hermione trouvés

Après plusieurs mois d’attente, on connaît enfin les acteurs qui joueront Harry, Ron et Hermione. Selon une annonce officielle faite par HBO, Dominic McLaughlin jouera Harry Potter. L'acteur a déjà eu un rôle dans une comédie intitulée “Grow”. Arabella Stanton se glissera dans la peau de Hermione Granger. La jeune fille a déjà joué Matilda dans “Matilda : la comédie musicale”. Enfin, Alastair Stout a décroché son premier grand rôle et incarnera Ron Weasley.

Crédit photo : HBO

“Le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux à contempler, et nous avons hâte que le monde entier puisse admirer leur magie à l’écran. Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d’enfants qui ont auditionné. Ce fut un réel plaisir de découvrir la multitude de jeunes talents qui existent”, ont déclaré Francesca Gardiner, la showrunner de la série, et le réalisateur Mark Mylod dans un communiqué rapporté par Variety.

Alors que le casting se dévoile peu à peu, le tournage de la série devrait débuter à l’été 2025. Il faudra faire preuve de patience pour découvrir cette nouvelle adaptation tant attendue de la saga Harry Potter.