Julian McMahon, acteur emblématique de “Charmed”, est mort à 56 ans

Alors qu’il n’avait que 56 ans, l’acteur Julian McMahon, connu pour ses rôles dans “Charmed” et “Nip/Tuck” est décédé ce mercredi 2 juillet.

Julian McMahon était une star des séries télévisées, notamment après avoir joué dans “Charmed” et “Nip/Tuck”. Malheureusement, il est décédé ce mercredi 2 juillet à l’âge de 56 ans à Clearwater, en Floride. L’acteur d’origine australienne est mort des suites d’un cancer, selon une annonce faite par sa femme, Kelly McMahon.

“C’est à coeur ouvert que je souhaite partager avec le monde que mon mari bien-aimé, Julian McMahon, est décédé paisiblement cette semaine après un effort courageux pour vaincre le cancer. Julian aimait la vie. Il aimait sa famille. Il aimait ses amis. Il aimait son travail et ses fans. Son souhait le plus cher était d'apporter de la joie dans le plus grand nombre de vies possibles. Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans l'intimité. Et nous souhaitons à tous ceux à qui Julian a apporté de la joie, de continuer à trouver de la joie dans la vie. Nous sommes reconnaissants pour les souvenirs", a-t-elle déclaré à Deadline.