Une maquette de Star Wars a été vendue pour une somme incroyable aux États-Unis après avoir été retrouvée dans un garage.

Un voyage à travers le temps et l’espace !

Un vaisseau spatial retrouvé dans un carton ayant appartenu au maquettiste américain Greg Jein, aujourd’hui décédé, est devenu, en 2023, l’accessoire de tournage de Star Wars le plus cher jamais vendu aux enchères.

De son côté, ce fan de l’univers intergalactique a construit un vaisseau spatial équipé d'un bar dans son jardin.

Une maquette Star Wars disparue retrouvée dans un garage

Cette histoire est d’autant plus insolite que cette pièce était portée disparue depuis près de 45 ans.

Il s’agit d’une maquette de 50 cm du chasseur stellaire X-Wing, utilisée lors de la bataille finale de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, premier film de la saga culte de George Lucas, sorti en 1977.

Cette réplique a refait surface à l’automne 2022, quelques mois après le décès de Greg Jein, en mai 2022. Comment ?

Crédit Photo : Gene Kozicki / Heritage Auctions

À l’époque, Gene Kozicki, un historien spécialisé dans les effets visuels au cinéma, et trois professionnels du secteur se sont rendus dans l’un des garages du défunt, situé à Los Angeles, pour aider sa famille à trier sa collection. Ils ne s’attendaient pas à faire une telle trouvaille !

Alors que les spécialistes classaient les objets, ils sont tombés des nues en apercevant l’engin miniature.

« Nous avons immédiatement compris, tous les quatre, qu’il s’agissait de la véritable maquette utilisée pour le tournage. C’est alors que nous avons commencé à prendre la mesure de cette découverte », a indiqué Gene Kozicki au Hollywood Reporter.

Un accessoire de la saga vendu à un prix record

La maquette du X-Wing a été vendue aux enchères le 15 octobre 2023 à Dallas, au Texas. Combien ? 3,135 millions de dollars (environ 2,9 millions d’euros). Un record pour un accessoire de la saga.

La vente comprenait d’autres objets issus de la collection de Greg Jein, dont un costume original de Stormtrooper du film Un nouvel espoir, une combinaison d’astronaute de 2001, l’Odyssée de l’espace et des maquettes de la série Battlestar Galactica.

« La réaction du public du monde entier aux collections de Greg Jein a été exceptionnelle. C’est un véritable hommage à Greg et à tout ce qu’il a accompli en tant qu’artiste des effets visuels et collectionneur », a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif de la maison de ventes Heritage Auctions, qui a organisé la vente.

Crédit Photo : Prop Store

Vous l’ignorez peut-être, mais Greg Jein était une véritable légende dans le milieu. Il a été nommé deux fois aux Oscars pour son travail sur deux films de Steven Spielberg : Rencontres du troisième type et 1941.

Le maquettiste de science-fiction a également reçu des nominations aux Emmy Awards.

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Une pièce mythique

Construite par Industrial Light & Magic, la société d’effets spéciaux de cinéma de George Lucas, la maquette du X-Wing a servi lors de la bataille finale d’Un nouvel espoir, notamment pendant la scène de l’attaque de la tranchée.

Selon The Guardian, il s’agit de l’une des quatre seules maquettes dites « hero » connues. Ces modèles hyperdétaillés sont conçus pour les plans rapprochés. L'accessoire retrouvé chez Greg Jein présentait de nombreux détails, comme des ailes articulées, des éclairages fonctionnels et des traces de combats.

« Cette maquette n’a été ni exposée ni modifiée depuis qu’elle a quitté les studios ILM », a expliqué Gene Kozicki.

L’historien a décrit cet objet comme une « pièce mythique, presque introuvable ». À l’époque, il ignorait comment le X-Wing avait intégré la collection de Greg Jein.

Néanmoins, il suppose qu’il avait pu l’obtenir alors qu’il travaillait sur le film Rencontres du troisième type, puisqu’une grande partie de l’équipe chargée des effets visuels avait aussi travaillé sur le premier Star Wars.