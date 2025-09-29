Mark Hamill révèle un secret du premier film Star Wars resté caché pendant presque 50 ans

Quarante-huit ans plus tard, Mark Hamill n’a toujours pas oublié l’une des répliques qu’il aurait dû dire dans le premier Stars Wars. Malgré son jeune âge, il est parvenu à la faire retirer pour une raison bien précise.

Alors que l’on s’apprête à le retrouver dans le film Marche ou crève, Mark Hamill a fait une révélation surprenante sur le premier Star Wars. Dans les colonnes du Hollywood Reporter, l’interprète de Luke Skywalker n’a pu échapper à une question sur la célèbre saga de science-fiction.

Lorsque le journaliste lui a demandé s’il avait été triste de voir une réplique disparaître du montage final, Mark Hamill a livré cette anecdote. « Non, c’était l’inverse. Dieu merci, elle a été coupée, et je ne l'ai jamais oubliée. »

Mark Hamill dans Marche ou crève. Crédit photo : Lionsgate

L’acteur a été marqué par la difficulté de la réplique, croyant également qu’elle n’avait pas sa place à ce moment de l’histoire.

« Les dialogues étaient difficiles. Je me souviens qu’il y avait une réplique que j’avais suppliée [George Lucas] de retirer du scénario, et il l’a finalement fait », expliquait-il déjà en 1977 dans le Tonight Show de Johnny Carson.

Une réplique retirée de Star Wars

Crédit photo : Twentieth Century Fox

Dans Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir, Luke Skywalker partage une scène avec Han Solo, qu’interprète Harrison Ford, après la destruction de la planète Alderaan. Voici ce qui était initialement prévu, selon Mark Hamill :

« On est dans le Faucon Millenium. Quand il arrive près de l’Étoile de la Mort, Han Solo dit : ‘Bon, ça suffit. On fait demi-tour. J'ai rempli ma part du contrat.’ Puis je dis : ‘Mais on ne peut pas faire demi-tour. La peur est leur meilleure défense. Je doute que la sécurité soit plus grande là-bas qu'à Aquilea ou Sullust. Et ce qui existe est probablement destiné à un assaut de grande envergure’ », récite-t-il.

Puis d'ajouter : « Je me suis demandé : ‘Qui parle comme ça ?’ » Dans le film, Luke Skywalker aurait dû prononcer cette phrase rapidement. Mais Mark Hamill la trouvait trop compliquée et alambiquée pour la formuler spontanément et de façon fluide.

Il a donc demandé à George Lucas, réalisateur et scénariste du film, de la retirer. Contre toute attente, l’imminent réalisateur a accepté la requête de Mark Hamill, alors tout jeune acteur inconnu à Hollywood. La film aurait-il eu une autre saveur si cette réplique avait été gardée au montage final ?