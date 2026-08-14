Ce fan de Star Wars dépense 10 500 euros pour construire un vaisseau spatial équipé d'un bar dans son jardin

En Angleterre, un fan inconditionnel de Star Wars n’a pas lésiné sur les moyens pour construire dans son jardin un «bar-vaisseau spatial » inspiré de la célèbre saga.

Un repaire galactique tout droit sorti de l’univers Star Wars.

Chester Walsh, un décorateur et accessoiriste britannique de 29 ans, a passé trois mois à construire un vaisseau spatial dans le jardin de sa maison, dans le Northamptonshire. Une réalisation pour le moins ambitieuse pour ce passionné de la saga culte de science-fiction.

Crédit Photo : SWNS

Il construit un vaisseau spatial digne de Star Wars dans son jardin

Comme le précise People, Chester Walsh a eu cette idée alors qu’il habitait encore dans son ancienne maison. À l’époque, il avait transformé sa petite remise en bar tiki, avec une ambiance tropicale inspirée des îles polynésiennes.

« Je suis quelqu’un d’assez sociable, j’aime être avec mes amis et tout ça », explique-t-il au magazine américain.

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Il avait également aménagé une cabane en bois qui lui servait de bureau et de salle sport. C’est d’ailleurs dans cet espace qu’il a commencé à développer sa décoration inspirée de Star Wars.

Après son déménagement, il a décidé de créer un vaisseau spatial inspiré de la célèbre franchise, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

« Après un voyage à Galaxy’s Edge, ça m’a manqué et j’avais vraiment envie d’y retourner. Mais c’était assez cher. Alors, je me suis dit que je pourrais avoir un mini Galaxy’s Edge dans mon propre jardin », a-t-il ajouté.

Chester Walsh fait référence à Galaxy’s Edge, une zone thématique entièrement consacrée à l’univers de Star Wars dans les parcs Disney américains.

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Une réalisation à couper le souffle

Au total, ce projet lui a coûté 9 000 livres sterling (environ 10 530 euros). Le vaisseau mesure 7 mètres de long sur 3 mètres de large et dispose d’un bar approvisionné ainsi que de plusieurs effets high-tech.

Pour lui donner vie, il s’est inspiré du Faucon Millenium vu dans le film Solo. Le Britannique est parti d’une structure préexistante. Il l’a ensuite recouverte de plusieurs couches de bois, de caoutchouc, de mousse et de fibre de verre.

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Pour l’intérieur, il a utilisé des lambris à rainure et languette, ainsi qu’un revêtement de sol en vinyle à pastilles.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Chester Walsh a de la suite dans les idées : il a installé un grand écran en guise de pare-brise. L'écran diffuse des séquences spatiales par donner l’impression de voler dans l’espace. Des contrôleurs PlayStation Move font même office de système de pilotage.

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D’après lui, ce vaisseau spatial installé dans son jardin est non seulement un excellent ajout à sa maison, mais aussi une belle réalisation à faire figurer dans son portfolio professionnel.