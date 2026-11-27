En 1998, Pixar perd une grande partie des fichiers de Toy Story 2 après une erreur. Une sauvegarde conservée chez une salariée permet de sauver le projet.

Toy Story est un film qui a marqué toute une génération. Les petits comme les grands ont été fascinés par ce monde où les jouets sont vivants et s’animent lorsque les enfants ne les voient pas. Face au grand succès de Toy Story, la suite était très attendue des fans.

Cependant, Toy Story 2 a bien failli ne jamais voir le jour. En 1998, alors que le film était presque terminé, ses fichiers ont accidentellement été supprimés en grande partie.

Toy Story 2 supprimé des fichiers

Cette année-là, les fans attendaient avec impatience la suite des aventures de Woody, Buzz et leurs amis. Toy Story 2 était presque terminé puisque les dernières modifications étaient en cours. Cependant, un employé de Pixar a fait une erreur et a supprimé une grande partie des fichiers du film.

“La commande exécutée était très probablement « rm -r -f * » ce qui, en gros, ordonne au système de commencer à supprimer tous les fichiers situés dans le répertoire courant. Malheureusement, quelqu’un sur le système avait exécuté la commande à la racine du projet Toy Story 2 et le système parcourait récursivement l’arborescence des fichiers en supprimant les éléments un par un, comme un ver qui ronge le cœur d’une pomme”, a expliqué Oren Jacob, ancien directeur technique de Pixar.

Une sauvegarde sur un ordinateur

Par chance, Galyn Susman, une employée de Pixar, travaillait beaucoup chez elle après avoir eu un bébé. Pour cette raison, il était donc possible qu’elle ait une sauvegarde de Toy Story 2 sur son ordinateur personnel. Elle est donc allée le chercher chez elle avec précaution, l’attachant avec les ceintures de sécurité de sa voiture pendant le transport, tant cet objet était précieux.

L’ordinateur était d’autant plus important qu’il conservait bien une sauvegarde vieille de deux semaines de Toy Story 2. Ainsi, le film a pu être sauvé. L'histoire s'est très bien finie puisqu'aujourd'hui, le cinquième opus de Toy Story est sorti au cinéma. Avant sa sortie, ce cinquième volet avait aussi inspiré une théorie sur le retour de Woody.

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Les mésaventures de Toy Story 2

Si cette mésaventure a créé des sueurs froides chez les membres de Pixar, ce n’est pas le seul obstacle auquel Toy Story 2 a été confronté. Comme le rapporte The Independent, la plus grande partie de la version originale du film a finalement été jetée car les producteurs ont jugé qu’elle n’était pas assez bonne.

L’animation a entièrement été refaite et de nouveaux personnages ont été créés. Quoi qu’il en soit, cette péripétie montre à quel point il est important de bien sauvegarder ses fichiers, pour ne pas perdre tout un travail.