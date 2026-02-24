Cette théorie sombre sur le retour de Woody dans Toy Story 5 pourrait tout changer

Extrait tiré de Toy Story 5

Il n’aura suffi que de quelques minutes aux fans pour élaborer une théorie étrange sur un personnage phare de la franchise Toy Story dans la dernière bande-annonce.

Les jouets de Toy Story sont de retour !

Toy Story revient pour un cinquième opus. Alors que les fans pensaient que Toy Story 4, sorti en 2019, était l’ultime film de la franchise, il n’en est rien. Une nouvelle aventure attend Buzz, Jessie, Rex, Woody et le reste des jouets.

La première bande-annonce de Toy Story 5 vient de sortir. Et un détail n’a pas échappé aux plus attentifs concernant le retour de Woody. Rapidement, une folle théorie a fait son apparition et le tour des réseaux sociaux. Rappelez-vous, dans le quatrième film, Bonnie ne voulait plus jouer avec Woody. Le cow-boy faisait donc le choix de rester avec la Bergère (Bo Peep) afin de s’occuper des jouets perdus. On pensait donc ne plus revoir le célèbre cow-boy.

Cependant, dans l’extrait dévoilé, Woody est appelé en urgence par Jessie. Il revient auprès de ses amis quand Bonnie, la sœur d’Andy, reçoit en cadeau une tablette. L’outil technologique détourne l’attention de la petite fille et menace les jouets.

La drôle de théorie des fans concernant Woody

Woidy dans Toy Story 5Crédit photo : Pixar

Même s’il apparaît dans l’extrait dévoilé, Woody a quelque chose de différent. Ce qui fait dire à certains fans et observateurs qu’il pourrait s’agir d’un Woody différent et non pas de l’original. La raison ? Quand il revient auprès des siens (à 1’18 mn), Woody apparaît en poncho. Surtout, il éblouit ses amis lorsqu’une zone dégarnie se dévoile à l’arrière de sa tête, là où la peinture n’est plus apparente.

Le jouet avait déjà eu affaire à ce problème dans Toy Story 2 avant d’être ‘réparé’ par Al. Ce détail est un autre signe de l’ancienneté de Woody, qui vieillirait de film en film, selon les fans. Dès lors, pour certains, ce Woody serait un clone car il est abîmé. Ou plutôt, une autre poupée Woody. Tout comme Buzz découvrait qu’il existait plein d’autres jouets à son effigie dans Toy Story 2.

De plus, les fans soulignent que Woody a déjà eu deux fins parfaites dans Toy Story 3 et Toy Story 4. Quel serait donc l’intérêt pour le jouet de revenir dans une nouvelle aventure ? À part si le Woody présenté est bien une autre poupée. C’est également pourquoi de nombreux fans estiment que les épisodes 4 et bientôt 5 sont de trop et risquent de gâcher une excellente conclusion à la fin de Toy Story 3.

Cependant, cette drôle de théorie ne tient pas vraiment la route. Dans la franchise, il est indiqué que Woody est un jouet très rare et ancien. Il semble peu probable de trouver d’autres répliques en circulation. Woody et sa bande parviendront-ils à sauver Bonnie des griffes de sa tablette ? Woody est-il bien le vrai, celui des débuts ? Réponse le 17 juin prochain au cinéma.

