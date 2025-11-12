« Toy Story 5 » se dévoile dans une première bande-annonce où les jouets sont menacés par une nouvelle arrivée

Ils sont enfin de retour ! Les jouets qui ont bercé notre enfance doivent affronter une nouvelle menace dans la toute première bande-annonce de Toy Story 5.

Woody, Buzz et leur bande sont de retour

Pixar fait un gros cadeau de Noël avant l’heure à ses fans. Le studio d’animation vient de dévoiler la toute première bande-annonce de Toy Story 5. Car si vous ne le saviez pas, un cinquième opus est bien en préparation, sept ans après la sortie de Toy Story 4.

Les fans attendaient impatiemment les premières images du film depuis son annonce surprise en février 2023. Comment relancer l’histoire de nos jouets préférés après la conclusion de Toy Story 4 ? Que raconter de nouveau dans ce film ? En quelques secondes seulement, Pixar parvient à renouer le lien étroit que l’on porte à Woody, Buzz et leur bande depuis plus de trente ans.

La bande-annonce de « Toy Story 5 » donne le ton

Crédit photo : Pixar

Un colis vient d’arriver et tous les jouets, de Rex à Zig Zag en passant par monsieur et madame Patate, sont en alerte. Un voix s’élève. C’est celle de la mère de Bonnie qui lui indique que son paquet est arrivé. Mais que peut-il bien renfermer pour filer une peur bleue à tout le monde ? Un nouveau jouet sans doute.

Dans la bande-annonce, on peut lire « À l’été 2026, l'ère des jouets sera révolue. » Tout cela n’augure rien de bon… C’est alors que l’on découvre avec stupéfaction le cadeau de Bonnie : une tablette nommée LilyPad !

À l’heure du tout numérique, Bonnie vient elle aussi de succomber aux charmes de la technologie. Naturellement, se pose la question de savoir si elle voudra encore jouer avec Woody, Jessie, Buzz et consort. Une fois de plus, les jouets classiques sont menacés à cause des nouvelles technologies. Voici sans doute le défi auquel devront faire face nos héros dans Toy Story 5.

« Ce fut un voyage à la fois hilarant et poignant que d’explorer comment notre équipe préférée de jouets classiques pourrait réagir au monde technologique d’aujourd’hui, et nous sommes ravis de partager ce premier aperçu avec le public », a fait savoir Kenna Harris, la co-réalisatrice, dans un communiqué.

Pour découvrir si les jouets s’en sortiront face à la technologie, rendez-vous le 17 juin 2026 dans les salles de cinéma.