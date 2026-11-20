Queen Bee de Gossip Girl et chasseur de monstres dans Supernatural se retrouvent dans une nouvelle comédie sur Netflix. Un crossover qui fait des étincelles !

Alerte nouveautés sur Netflix !

La célèbre plateforme de streaming vient de mettre en ligne un nouveau film d’amour avec deux stars de séries cultes.

À peine dévoilé, le long-métrage cartonne auprès des spectateurs, tout comme ce thriller indonésien mettant en scène un papy qui dézingue des mercenaires.

Disponible depuis le 18 novembre 2026, Guarding Stars (Protection (très) rapprochée en français) est une adaptation du roman The Bodyguard écrit par Katherine Center, publié le 19 juillet 2022.

Cette nouvelle comédie romantique cartonne sur Netflix

Ce n’est pas la première fois que Netflix adapte des livres à succès. Parmi ses transpositions à l’écran, on peut citer ce film de Noël qui laisse en larmes les abonnés.

Réalisé par Elizabeth Allen, Guarding Stars réunit Leighton Meester, aka Blair Waldorf dans Gossip Girl, et Jared Padalecki, qui incarne Sam Winchester dans Supernatural. Le pitch ?

La peste de l’Upper East Side troque son uniforme de lycéenne pour un costume de garde du corps. L’actrice interprète en effet Hanna Brooks, une bodyguard au caractère bien trempé engagée par Jack Stapleton, une star de films d’action, pour les fêtes de fin d’année.

Les deux décident alors de former un faux couple pour éviter d’inquiéter la famille de l’acteur, tandis que les menaces d’un harceleur s’intensifient…

Le casting compte également Andie MacDowell, Noah LaLonde ou encore Ava Max.

Numéro 1 dans le top 10 mondial

Visiblement, cette comédie mi-romantique, mi-action séduit les spectateurs. Deux jours après son arrivée sur Netflix, Guarding Stars s’impose déjà dans le top 10 mondial, selon les données de FlixPatrol.

Le film occupe la première place en France, en Belgique, au Brésil, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C’est dire à quel point la relation fictive entre Hanna et Jack cartonne.

Crédit Photo : Netflix

Ce n’est pas fini ! Il trône à la deuxième position en Australie, en Argentine et au Kenya. Notre petit doigt nous dit que son succès n’est pas près de se terminer.

Et les critiques dans tout ça ?

La suite après cette vidéo

Des avis favorables

Au moment où nous écrivons ces lignes, Guarding Stars reçoit des avis plutôt positifs, notamment sur Rotten Tomatoes, où il obtient un score de 68 % auprès du public.

Cette utilisatrice souligne que le film coche toutes les cases de la bonne comédie romantique de Noël. Elle écrit :

« Grâce au charme de son casting, et tout particulièrement de ses deux acteurs principaux, Guarding Stars parvient à tirer son épingle du jeu dans le genre (…) ».

Une autre personne ajoute :

« C’était fantastique ! Le film mêle action, famille, deuil, amour et chevaux, sans jamais traîner l’histoire en longueur (…) Je le recommande vivement ! ».

Et vous ? Allez-vous regarder ? Guarding Stars est disponible sur Netflix.