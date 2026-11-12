Alors que les fêtes de fin d’année approchent, Netflix vient de dévoiler un film de Noël qui s’impose dans le top 10 mondial.

La saison des films et des séries de Noël est lancée ! Cela n’aura échappé à personne, les plateformes de streaming regorgent de programmes qui sentent bon les flocons de neige et la cheminée.

Parmi les contenus les plus appréciés, on retrouve ces cinq films à (re)voir pour préparer l’hiver sur Prime Video. De son côté, Netflix vient de mettre en ligne un nouveau long-métrage qui risque de plaire aux passionnés de contes de Noël contemporains et aux amoureux des bêtes.

Netflix dévoile un nouveau film de Noël

Disponible depuis le 4 novembre sur le site de streaming au célèbre logo rouge, Mon beau Noël de chien est un drame familial bouleversant qui ne laissera personne indifférent. Le pitch ?

« Un chien se donne pour mission de ressouder une famille en pleine crise avant le réveillon de Noël », résume le synopsis officiel.

Ce film est tiré du roman A Dog’s Perfect Christmas, écrit par l’auteur américain W. Bruce Cameron, à qui l’on doit aussi Mes vies de chien et L’incroyable voyage de Bella, tous deux également adaptés au cinéma.

Derrière ce nouveau projet, on retrouve la réalisatrice Cathryn Michon. La cinéaste a d’ailleurs participé au scénario des deux autres adaptations évoquées plus haut.

Au casting, on retrouve Dennis Quaid, Jennifer Tilly, Milo Ventimiglia ou encore Mary Steenburgen.

Le long-métrage se hisse dans le top 10

Visiblement, la magie de Mon beau Noël de chien fonctionne puisque ce long-métrage cartonne sur Netflix. Il figure en effet dans le top 10 mondial, selon les données de FlixPatrol. Du côté des séries, cette série française avec Omar Sy s’est également illustrée dans les classements de Netflix.

Il occupe la première place dans plusieurs pays, dont les Bahamas, le Canada ou encore Malte, tandis qu’il trône à la troisième place en Argentine, en Autriche et au Brésil.

Crédit Photo : Netflix

En France, il se hisse à la sixième place. Même son de cloche en Corée du Sud, où cette histoire familiale semble plaire aux spectateurs.

Il faut dire que Mon beau Noël de chien est un récit bouleversant qui aborde des thèmes chers aux films de ce genre : le deuil, les difficultés familiales et la réconciliation. De quoi passer un agréable moment au coin du feu, emmitouflé(e) dans un plaid sur le canapé, avec une tasse de chocolat chaud.

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Les spectateurs conquis

Et les critiques dans tout ça ? Si la presse professionnelle se montre plutôt sévère avec 33 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, le public, lui, semble adorer cette proposition Netflix, avec un score de 94 %.

Une personne enthousiaste a écrit :

« J’ai adoré ce film ! Mon beau Noël de chien est un joli film de Noël, touchant et réconfortant, qui offre exactement ce que l’on recherche à cette période de l’année. Il est chaleureux, amusant et particulièrement émouvant : prévoyez donc quelques mouchoirs ».

Crédit Photo : Netflix

Une autre a ajouté :

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas regardé un film de Noël aussi doux et réconfortant. L’histoire est magnifique et bien construite (…) J’ai tout simplement adoré ! ».

Et vous, comptez-vous le regarder pour vous faire votre propre opinion ? Mon beau Noël de chien est disponible sur Netflix.