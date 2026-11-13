Un papy dézingue des mercenaires dans ce nouveau thriller numéro 1 sur Netflix : les spectateurs en raffolent

Netflix dévoile un nouveau film d’action qui va tenir en haleine les spectateurs, tant la tension est palpable à travers l’écran.

Après avoir mis en ligne ce film de Noël et ce drame bouleversant, Netflix change de registre avec ce thriller d’action venu tout droit d’Indonésie. À peine dévoilé, le long-métrage s’est déjà hissé dans le classement mondial.

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Papy combat des mercenaires dans ce thriller sur Netflix

Disponible depuis le 12 novembre sur Netflix, Never Surrender va séduire les amateurs d’action et d’arts martiaux. Et le film réunit tous les ingrédients pour passer un moment purement jouissif.

Le pitch ? Un grand-père taciturne accueille ses deux petits-enfants qu’il n’a pas vus depuis longtemps dans sa maison paumée au cœur d’un village du centre de Java.

Alors que la cohabitation est difficile, un groupe de criminels sans pitié cible leur foyer. Mais le papy est en réalité un ex-soldat qui va utiliser ses talents de combattant d’élite pour protéger sa famille.

Au programme : des scènes de combat jubilatoires et des punchlines bien envoyées. Réalisé par Sidharta Tata, Never Surrender traite aussi des problèmes familiaux à travers une course contre la montre. Dans la même veine familiale, le thriller de Ben Affleck sur Netflix met en scène des parents prêts à tout pour retrouver leur fils kidnappé.

Le film se hisse dans le classement mondial

Depuis son arrivée sur Netflix, Never Surrender s’impose petit à petit dans le top 10 mondial, selon les données de FlixPatrol.

Il occupe la première place du classement dans plusieurs pays, dont la Grèce, le Kenya, la Turquie ou encore la Roumanie.

Ce thriller asiatique se hisse à la deuxième position en Argentine, aux Bahamas et en République tchèque. En France, le film figure actuellement au sixième rang, derrière Badh, Un bon avocat et Antigang.

Notre petit doigt nous dit que Never Surrender n’a pas fini d’attirer l’attention sur la plateforme de streaming.

Crédit Photo : Netflix

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Les spectateurs sont fans du héros

Côté critiques, cette nouvelle production indonésienne semble enthousiasmer le public, notamment sur IMDB.

Une personne a écrit :

« Le scénario et le script tiennent la route. Qui n’aimerait pas voir un vieil homme et deux adolescents contraints de se défendre face à une horde de mercenaires lourdement armés ? Plusieurs scènes de combat sont longues, intenses et chorégraphiées avec une grande maîtrise (…) ».

Crédit Photo : Netflix

Une autre a commenté :

« L’action omniprésente du début à la fin m’a tenu en haleine. Ça fait plaisir de voir, pour une fois, un héros incarné par un homme âgé (…) ».

Never Surrender est disponible sur Netflix. Bon visionnage !