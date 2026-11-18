Enfant, il a joué aux côtés de son frère dans Maman, j’ai raté l’avion ! On le retrouve 36 ans plus tard dans un rôle culte dans le nouveau Hunger Games.

Alerte nostalgie ! Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage est familier ! Dans les années 1990, il a interprété le cousin Fuller McCallister dans Maman, j’ai raté l’avion !

Il a partagé l’affiche avec Macaulay Culkin, qui n’est autre que son grand frère. On parle bien évidemment de Kieran Culkin. Et l’acteur a bien grandi ! Il est aujourd’hui à l’affiche du nouveau Hunger Games, rapporte le magazine Variety.

Un acteur de Maman, j’ai raté l’avion joue dans le nouveau Hunger Games

Le comédien a rejoint en mai 2025 le casting de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson dans le rôle de Caesar Flickerman, le présentateur vedette des émissions consacrées aux Hunger Games.

Kieran Culkin succède ainsi à Stanley Tucci, qui avait incarné ce personnage haut en couleur dans la tétralogie originale.

Après Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, sorti en 2023 et centré sur la genèse du Président Snow, ce deuxième préquel, adapté du roman éponyme de Suzanne Collins, se déroule vingt-quatre ans avant les événements du premier film.

Ici, on suit un Haymitch Abernathy âgé de 16 ans. Le jeune homme est tiré au sort pour participer aux 50e Hunger Games, les plus cruels jamais organisés. Parmi les nombreux tributs en lice, il va faire équipe avec Maysilee Donner pour survivre dans l’arène mortelle.

Un casting XXL pour ce préquel dystopique

Côté casting, Joseph Zada incarne Haymitch Abernathy, celui qui deviendra le mentor de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) et de Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

De son côté, McKenna Grace prête ses traits à Maysilee Donner. Whitney Peak enfile le costume de Lenore Dove Baird, tandis que Maya Hawke se glisse dans la peau de Wiress.

Crédit Photo : Lionsgate

Les acteurs Jesse Plemons et Kelvin Harrison Jr. interprètent Plutarch Heavensbee et Beetee. Lili Taylor, quant à elle, joue Mags et Ben Wang incarne Wyatt.

Après Elizabeth Banks, c’est au tour d’Elle Fanning de jouer l’inoubliable Effie Trinket. Enfin, Ralph Fiennes reprend le personnage de Coriolanus Snow, après le regretté Donald Sutherland et Tom Blyth.

Kieran Culkin est ainsi venu compléter cette distribution XXL.

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Kieran Culkin fait l’unanimité

Pour la production, Kieran Culkin a les épaules pour incarner l’excentrique Caesar Flickerman. Lauréat d’un Oscar pour son rôle dans A Real Pain et d’un Emmy pour la série Succession, l’acteur américain a fait l’unanimité.

« La présence de Kieran, qui vole la vedette, et son charme indéniable sont parfaits pour incarner Caesar Flickerman, l’animateur écœurant mais fascinant du spectacle le plus sombre de Panem », a déclaré Erin Westerman, coprésidente de Lionsgate Motion Picture Group.

Avant d’ajouter :

« Stanley Tucci a rendu Caesar inoubliable et, désormais, Kieran va s’approprier pleinement ce rôle ».

Crédit Photo : Lionsgate

Un point de vue que partage également Nina Jacobson, la productrice américaine de la saga Hunger Games. Elle a indiqué à propos de Kieran Culkin :

« Le charisme, l’esprit et le côté imprévisible de Kieran font de lui le choix idéal pour incarner Caesar Flickerman. Un animateur comme Caesar transforme la brutalité en divertissement, et un acteur aussi nuancé que Kieran veille à ce que nous ne détournions pas le regard ».

Ça donne envie, n’est-ce pas ? Cela tombe bien, car Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson est au cinéma depuis ce mercredi 18 novembre. Et puisse le sort vous être favorable !