Hunger Games bientôt de retour, un nouveau trailer sombre et intense vient d'être dévoilé !

“The Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur” sortira au cinéma le 15 novembre 2023. En attendant, une première bande-annonce a été dévoilée.

Un nouveau film inspiré de la saga The Hunger Games va sortir au cinéma en fin d’année. Nommé “The Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur”, ce film sera un préquel dont l’histoire se déroulera 64 ans avant les événements de la saga originale.

Si on ne verra donc pas les personnages de Katniss et Peeta, on retrouvera Coriolanus Snow, avant qu’il ne devienne le président tyrannique que nous connaissons.

Crédit photo : Lionsgate

Dans ce nouveau film, nous suivrons Coriolanus Snow dans sa jeunesse, alors qu’il fréquente la prestigieuse école du Capitole. Âgé tout juste de 18 ans, il va être sélectionné pour devenir le mentor de Lucy Gray Baird (incarnée par Rachel Zegler), une tribut membre du district 12. Cette nomination intervient alors que la toute première rébellion, nommée “Les Jours Sombres”, vient de se déclarer dans l’État.

Une première bande-annonce pour The Hunger Games

Pour faire patienter les fans avant la sortie du film, une première bande-annonce a été dévoilée ce jeudi 27 avril. Dans une ambiance sombre et intense, ce nouveau long-métrage devrait nous permettre d’en apprendre davantage sur le passé tumultueux de Snow.

Crédit photo : Lionsgate

Tout comme les autres films, ce prequel est inspiré du roman éponyme de Suzanne Collins, sorti en 2020. Il faudra faire preuve d’un peu de patience pour le voir au cinéma, puisqu’il sortira en salles le 15 novembre prochain.