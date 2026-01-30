Mort de Catherine O'Hara : les stars rendent hommage à l'actrice de « Maman, j'ai raté l'avion ! »

L’actrice canadienne Catherine O’Hara est décédée ce vendredi 30 janvier, à l’âge de 71 ans. Sa disparition soudaine a suscité une vague d’hommages de la part des célébrités.

Hollywood est en deuil.

Catherine O’Hara est morte ce vendredi 30 janvier. L’actrice canadienne était âgée de 71 ans.

La comédienne s’est éteinte à son domicile de Los Angeles (États-Unis) des suites d’une courte maladie, a annoncé son agence artistique auprès de plusieurs médias américains, dont le magazine Variety.

Une carrière éclectique

Outre son rôle culte dans « Maman, j’ai raté l’avion ! » (1990), dans lequel elle a incarné la mère du jeune Kevin McCallister campé par Macaulay Culkin, Catherine O’Hara a donné vie à de nombreux personnages au cours d’une carrière longue de cinquante ans.

C’est avec « After Hours », long-métrage signé Martin Scorsese ayant obtenu le prix de la mise en scène du Festival de Cannes 1986, que Catherine O’Hara s’est fait connaître. Parmi ses films les plus cultes, on peut citer « Beetlejuice » de Tim Burton, « Maman, j’ai encore raté l’avion ! » de Chris Columbus, ou encore « Bêtes de scène » de Christopher Guest.

Crédit Photo : 20th Century Studios

Catherine O’Hara s’est aussi illustrée dans le doublage. Elle a notamment prêté sa voix à Sally dans le film d’animation « L’étrange Noël de monsieur Jack » et à Queue-Rose dans le dessin animé « Le Robot sauvage ».

L’actrice a parallèlement été remarquée à la télévision, dans les séries « Six Feet Under », « The Last of Us » et « Bienvenue à Schitt's Creek », cette dernière lui ayant valu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique.

Son rôle dans la série d’Apple « The Studio » lui a valu une nomination aux Golden Globes en 2026.

Une pluie d’hommages

À la suite de l’annonce de sa disparition, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. À commencer par l’acteur Macaulay Culkin. Celui qui interprétait son fils dans « Maman, j’ai raté l’avion ! » lui a fait des adieux déchirants sur Instragram.

« Maman, je pensais qu’on avait encore le temps. J’en aurais voulu plus. J’aurais voulu m’asseoir sur une chaise à tes côtés. J’aurais eu tellement de choses à dire. Je t’aime », a-t-il écrit.

Crédit Photo : Macaulay Culkin / Instagram

Le comédien Pedro Pascal, qui a donné la réplique à Catherine O’Hara, dans « The Last of Us », a lui aussi honoré la mémoire de son ancienne co-star :

« Quel bonheur d’être près de toi! Éternellement reconnaissant. Il y a moins de lumière dans mon monde, ce monde chanceux qui t’a connue, te gardera toujours. À jamais ». (Pedro Pascal)

Crédit Photo : Pedro Pascal / Instagram

De son côté, Seth Rogen - qui a partagé l’écran avec l’actrice dans « The Studio » - loue la gentillesse, l’humour et la générosité de sa partenaire.

« Elle m’a donné envie de faire en sorte que notre série soit à la hauteur de sa présence. C’est tout simplement terrible. Nous avons tous eu la chance de vivre dans un monde où elle existait ». (Seth Rogen)

Crédit Photo : Seth Rogen / Instagram

Sur Instagram, Tim Burton a partagé une photo du tournage de « Beetlejuice Beetlejuice ». En légende du post, le réalisateur a écrit :

« Cette photo témoigne de toute la lumière que tu as apportée à chacun d'entre nous. Tu as été une personne précieuse dans ma vie et même après ».

Crédit Photo : Tim Burton / Instagram

Catherine O’Hara laisse derrière elle deux fils, nés en 1994 et 1997.