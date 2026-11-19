Après avoir incarné au cinéma le premier Charlie dans Charlie et la chocolaterie, son interprète a mis fin à sa carrière d’acteur avant de devenir vétérinaire.

Du grand écran à la vie rurale pour soigner les vaches !

Certains acteurs choisissent de quitter les plateaux pour diverses raisons, à l’image du regretté Chuck Norris qui a arrêté de jouer pour s’occuper de sa femme malade ou encore de Bruce Willis, qui ne peut plus tourner en raison de sa démence.

Il y a plus d’un quart de siècle, un jeune comédien prometteur a lui aussi pris cette décision, tout simplement parce qu’il aspirait à une autre vie.

Peter Ostrum incarne le premier Charlie Bucket au cinéma

Avant le Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton en 2005 et le préquel sorti en 2023 avec Timothée Chalamet, le roman éponyme de Roald Dahl a pris vie pour la première fois au cinéma en 1971.

Réalisée par Mel Stuart, cette première adaptation réunit Gene Wilder dans le rôle de l’excentrique Willy Wonka et Peter Ostrum, qui se glisse dans la peau de Charlie Bucket, un petit garçon pauvre qui décroche le fameux ticket d’or lui permettant de visiter la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka.

Accompagné de son grand-père Jo, le jeune Charlie va se rendre dans ce lieu fantastique peuplé de créatures et de gourmandises en tous genres, où quatre autres enfants dévoileront leurs pires défauts.

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L’acteur qui joue Charlie quitte Hollywood

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le film n’a pas rencontré le succès escompté. Par ailleurs, Roald Dahl n’a pas du tout été emballé par cette proposition.

La raison ? Le romancier n’était pas d’accord avec le choix de Gene Wilder pour interpréter Willy Wonka. Ce dernier aurait notamment préféré l’acteur Spike Milligan. Des critiques qui n’ont pas empêché Gene Wilder d’être nommé aux Golden Globes pour sa prestation.

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De son côté, Peter Ostrum a été encensé pour son interprétation. Alors qu’il semblait promis à une belle carrière au cinéma, il a préféré tout arrêter.

Après le tournage, il a notamment refusé un contrat pour jouer dans trois autres films. Dans la foulée, il a passé quelques auditions avant de tourner définitivement le dos au métier d’acteur, vers l’âge de 13 ans.

De retour chez lui, dans l’Ohio, Peter Ostrum a travaillé dans une écurie, où il a découvert le métier de vétérinaire. Passionné par les chevaux, il est devenu palefrenier au sein de l'équipe japonaise de concours complet aux Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal.

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Il devient vétérinaire

Après une année passée dans une clinique vétérinaire équine, il a souhaité se spécialiser dans les soins destinés aux chevaux.

Mais ce dernier a changé d’avis après s’être rendu compte que s’occuper des vaches laitières correspondait davantage à ses aspirations.

Diplômé de l'université Cornell, il a exercé ce métier pendant 37 ans dans le nord de l'État de New York, avant de prendre sa retraite en 2022, à l’âge de 65 ans.

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En 2016, Peter Ostrum, marié et père de deux enfants, est revenu sur son choix de s’éloigner d’Hollywood, à l’occasion d’une conférence donnée à l’Université du Missouri.

« Les gens sont toujours curieux de savoir ce qui est arrivé à Charlie. Pourquoi n'a-t-il pas joué dans d'autres films ? A-t-il survécu à Hollywood ? Je suis soulagé de vous dire que ma vie ne s'est pas terminée en catastrophe », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Le cinéma n'était tout simplement pas fait pour moi ».

Néanmoins, il a assuré qu’il avait adoré travailler avec Gene Wilder et Jack Albertson, qui jouait le rôle de son grand-père.