L'épouse de Bruce Willis révèle qu'il « ne sait pas » qu'il est atteint de démence

Emma Heming Willis affirme que son mari, Bruce Willis, n'a pas encore « fait le lien » entre son diagnostic de démence et ses symptômes.

Cela fait bientôt quatre ans que l’annonce de la maladie de Bruce Willis est devenue publique. Et depuis, son épouse ne cesse de s’exprimer à ce propos afin de sensibiliser l’opinion publique sur les difficultés éprouvées par les familles de personnes malades et sur l’évolution de la maladie en elle-même.

En 2022, le légendaire acteur avait été diagnostiqué d'une aphasie, un trouble qui affecte la capacité d'une personne à communiquer. Un an plus tard, Bruce Willis, aujourd'hui âgé de 70 ans, a été diagnostiqué d'une démence frontotemporale (DFT).

La DFT est « un terme générique désignant un groupe de maladies cérébrales qui touchent principalement les lobes frontaux et temporaux du cerveau », et ces parties du cerveau sont souvent liées à la personnalité, au comportement et au langage.

Crédit photo : Angela Weiss / AFP

Emma Heming Willis s'est montrée extrêmement franche au sujet de la santé de son mari depuis qu'il a développé cette maladie dévastatrice et partage souvent des nouvelles de son état de santé.

Bruce Willis ne sait pas qu'il est atteint de démence

Dans une récente conversation avec Cameron Oaks Rogers dans son podcast, The Unexpected Journey, Emma a déclaré que son mari n'était pas au courant de son diagnostic de démence et qu'il n'avait « jamais fait le lien », ce dont elle se dit « heureuse ».

« Je pense que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, car il n'a jamais fait le lien avec sa maladie, et j'en suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse qu'il ne soit pas au courant. »

Crédit photo : Instagram / Emma Heming Willis

Notant ensuite que la démence peut changer une personne et ses souvenirs, Cameron a demandé à Emma :

« Lorsque vous êtes avec Bruce, vous arrive-t-il de ressentir qu'il est toujours lui-même parce qu'il sait qui vous êtes ? »

Ce à quoi elle a répondu :

« Oui, il est toujours très présent dans son corps. Sa maladie, pour l'essentiel, évolue lentement. Nous avons donc progressé avec lui. Nous nous sommes adaptés avec lui. Quand quelqu'un me demande : « Bruce sait-il encore qui vous êtes ? », je réponds oui, car il n'est pas atteint d'Alzheimer. Il souffrait de DFT. »

S'adapter au quotidien

Si les troubles de la mémoire sont un symptôme précoce de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas le cas de la DFT. Ils peuvent toutefois apparaître à un stade plus avancé, à mesure que la maladie progresse.

Crédit photo :Instagram / Emma Heming Willis

Emma a poursuivi en parlant de son mari :

« Il a une façon de communiquer avec moi et nos enfants qui n'est peut-être pas la même que celle que vous auriez avec votre proche, mais elle n'en reste pas moins très belle. Elle est toujours très significative. Elle est juste... différente. Il faut simplement apprendre à s'adapter. »

S’adapter en permanence face à l’inconnu, tel est le quotidien des familles entourant une personne atteinte de DFT. De par son statut de star d’Hollywood, Bruce Willis met la lumière sur une maladie méconnue, même s’il n’en a certainement pas conscience.