« Une vraie montagne russe émotionnelle » : cette série Netflix française avec une star de cinéma passe numéro 1 dans le monde en un week-end seulement

Après trois années d’absence, cette série française qui fait un tabac revient sur Netflix. Dès sa sortie, elle se classe numéro 1 dans le monde.

La semaine dernière, Netflix a mis en ligne une émission controversée qui met en scène 30 volontaires. Deux jours plus tard, elle a sorti la quatrième saison d’une série à succès made in France.

Alors, si vous êtes plutôt fiction lorgnant du côté de la comédie et de l’enquête policière, vous n’êtes sûrement pas passé au travers de cette série.

Assane Diop fait face à un usurpateur

Trois ans après les événements de la saison 3, Lupin revient sur Netflix. Cette fois-ci, Assane Diop (Omar Sy) doit faire face à un mystérieux usurpateur qui applique les mêmes méthodes que lui. Mais cette affaire arrive au mauvais moment alors que le gentleman cambrioleur avait fait une promesse à son fils.

Les huit épisodes de Lupin sont sortis et il faut croire que les spectateurs du monde entier les ont déjà avalés ce week-end. En effet, selon les données de Flixpatrol, Lupin est la série numéro 1 dans le monde. Elle devance même la comédie à succès Nobody Wants This dont la troisième saison est sortie le même jour.

Des avis mitigés pour la quatrième saison de Lupin

Crédit photo : Netflix

De la France à la Jamaïque en passant par le Kénya, Lupin jouit d’une large audience sur la planète. Sans surprise, Lupin est la série française la plus vue à l’international. Mais qu’en ont pensé les spectateurs ? Sur Allociné, les avis concernant cette saison 4 sont en majorité négatifs.

« Cette saison est tirée par les cheveux, et se perd dans les intrigues familiales qui tournent en rond. Le jeu d’acteur est catastrophique, on se croirait à la pièce de théâtre du village du coin », fustige une internaute déçue.

Si le reste des avis convergent dans ce sens, on retrouve tout de même des commentaires positifs.

« Série très intéressante. On regarde jusqu’au bout. Bon acting des acteurs. Fidèle aux précédentes saisons » ; « C'était une saison intéressante, remplie de surprises et semblable à une vraie montagne russe émotionnelle, surtout du côté de Raoul », peut-on également lire.

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Y aura-t-il une saison 5 ?

Crédit photo : Netflix

En revanche, tous les spectateurs s’accordent à dire que la fin de la saison 4 les a laissés sur leur faim. Tous les problèmes n’ont pas été résolus, c’est pourquoi les fans de Lupin espèrent que Netflix donnera son feu vert pour une saison 5 qui devrait sûrement être la dernière.

Réponse dans les prochaines semaines.