Découvrez le top 5 des meilleurs films de Noël pour préparer l'hiver sur Prime Video

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, voici les meilleurs films de Noël à (re)découvrir sur Prime Video.

Les illuminations sont en place, les températures baissent de jour en jour et la neige commence à tomber. Cela n’aura échappé à personne : la saison hivernale prend tout doucement ses quartiers un peu partout dans l’Hexagone.

Et cette période rime avec films de Noël. Par chance, la plateforme Prime Video regorge de feel good movies à voir et à revoir sous un plaid, le tout accompagné d’une tasse de chocolat chaud. Sans plus tarder, voici notre top 5 des meilleurs films de Noël :

Le Grinch

Incontournable de Noël, «Le Grinch» de Ron Howard est une véritable pépite pour petits et grands. Le pitch ? Le Grinch (incarné par Jim Carrey) est un croque-mitaine aux poils verts qui vit reclus dans une caverne, non loin de la joyeuse bourgade de Whoville. La créature, qui doit son exil à la méchanceté de certains habitants, décide de saboter la fête préférée des Whos : Noël.

Noël à l’anglaise

Cette comédie romantique mérite sa place dans notre top. Cette romance guimauve réunit tous les ingrédients pour plaire : une chanteuse d’opéra loupe son vol et se retrouve coincée dans un petit village isolé d’Angleterre. Sans surprise, l’établissement est tenu par un séduisant veuf. À découvrir sur Prime VIdeo pour réchauffer votre coeur.

Dans la peau de mon père

Quelques jours avant Noël, un avocat et son fils de onze ans échangent leurs corps. Alors que le père découvre le quotidien de son fils, l’adolescent comprend mieux la vie de son père et son travail compliqué. Ensemble, ils vont redécouvrir ce que signifie être une famille. Drôle et touchante, la comédie Dans la peau de mon père risque de vous faire fondre.

Crédit Photo : Prime Video

Le Pôle Express

Nommé pour un Golden Globe, le «Pôle Express» raconte l’histoire d’un jeune garçon qui doute de l’existence du père Noël. Celui-ci monte alors dans un mystérieux train en partance pour le pôle Nord. C’est le début d’une épopée féerique sur fond d’amitié et de magie…

Un nouveau départ pour Noël

Alors qu’un drame familial chamboule son quotidien, Evie Lee est contrainte d’abandonner sa vie de rêve à Hollywood pour se rendre dans sa petite ville natale, dans le Tennessee. Sur place, la jeune femme est confrontée à un choix important : poursuive sa carrière musicale ou sauver le patrimoine de sa famille. Ce dilemme la poussera à se questionner et à trouver sa place dans le monde. "Un nouveau départ pour Noël" est le film parfait pour se remonter le moral !

Crédit Photo : Prime Video