« Je l'ai adorée » : cette comédie romantique de Noël devient numéro 1 sur Netflix dans le monde entier !

Contre toute attente, cette comédie romantique de Noël a séduit les spectateurs de Netflix, parvenant à se classer première des films les plus vus de la plateforme quelques jours après sa sortie.

Une rom-com de Noël qui cartonne sur Netflix

Nous sommes entrés dans la période des fêtes de fin d’année. Pour se plonger un peu plus dans l’ambiance, quoi de mieux que de regarder des films de Noël ? Cela tombe bien, il en est un qui est sorti le 19 novembre et qui a surpris tout le monde dès sa mise en ligne. Pourquoi ? Parce qu’il a chipé la première place du Top 10 Netflix au Frankenstein de Guillermo del Toro.

Ainsi, les spectateurs Netflix ont préféré se tourner vers cette comédie romantique de Noël plutôt que l’horreur magnifique du cinéaste mexicain. Et si la romance n’a pas emballé les critiques, sa magie a opéré auprès des spectateurs. Cela, elle le doit à son histoire d’amour, à ses paysages enneigés, à ses personnages certes clichés et aux sublimes décors français.

Crédit photo : Netflix

En effet, il s’agit du film Champagne Problems avec Minka Kelly (Euphoria) et Tom Wozniczka (Slow Horses) : « Venue à Paris pour racheter une grande maison de champagne avant Noël, une cadre américaine ambitieuse tombe sous le charme de l'héritier de la marque », indique Netflix.

Champagne Problems séduit les spectateurs du monde entier

Crédit photo : Netflix

Le charme de Champagne Problems a opéré dans le monde entier. Les spectateurs se sont laissés embarquer dans cette histoire d’amour où la culture française est également à l’honneur. Bien blottis confortablement dans leur plaid, les spectateurs ont apprécié l’image féérique de notre pays à Noël.

« Le décor de Noël à Paris et dans la région de Champagne apporte une ambiance chaleureuse et festive » ; « Les vues de Paris et les voyages dans différents lieux historiques nous font passer un très bon moment de cinéma sans s’ennuyer » ; « C'est un film convivial et agréable à suivre » ; « ‘Champagne Problems’ est une Com-Rom" qui met du boum au coeur ! » ; « Le film mélange habilement la romance douce et les tensions liées aux enjeux familiaux et financiers », peut-on lire sur Allociné.

Malgré des critiques plutôt positives, Champagne Problems ne recueille qu’un faible 2/5 sur le site. Aux États-Unis en revanche, le film séduit les spectateurs et recueille le score de 70% : « Ce film était vraiment adorable, drôle et très léger. Je l'ai adoré du début à la fin. C'est le film de Noël parfait pour se remonter le moral », écrit une internaute.

Pour vous mettre à l’abri de la météo capricieuse de cette fin d’année, blottissez-vous dans votre canapé et savourez un bon cru avec Champagne Problems sur Netflix.