« Tout simplement incroyable » : cette série entre Shogun et Squid Game est déjà numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont accros

Cette série japonaise séduit le monde entier pour son histoire prenante qui n’est pas sans rappeler Squid Game, et ses scènes de combat à tomber. Les spectateurs sont charmés.

Une série japonaise entre Shogun et Squid Game

Moins d’une semaine après sa sortie sur Netflix, cette série japonaise d’action et d’arts martiaux se classe première dans de nombreux pays. Avec le spectacle proposé et les scènes de combat, pas étonnant qu'elle plaise tant aux spectateurs.

D’ailleurs, de part son intrigue, on ne peut pas ne pas penser aux autres succès que sont Shogun et Squid Game. Voici le pitch partagé sur la plateforme : « Au début de l'ère Meiji, Shujiro, ancien samouraï invaincu, décide de participer à un jeu de survie mortel pour sauver sa famille et les habitants de son village ».

Crédit photo : Netflix

Vous avez deviné ? Il s’agit de la série du moment : Last Samurai Standing. En plus, comme si cela ne suffisait pas, la série japonaise ne compte que six épisodes et se prête donc bien à un binge-watching de circonstance.

Les spectateurs couvrent la série de louanges

Crédit photo : Netflix

Last Samurai Standing est adaptée du roman du même nom de Shôgo Imamura. Comme dans l'œuvre originale, la série ne lésine pas sur les moments intenses et sanglants. La photo et la mise en scène soignées permettent aussi une meilleure immersion dans ce jeu duquel tout le monde ne sort pas indemne. L’épisode 6, à ce titre, conclut la saison 1 en beauté !

Sur Allociné, la ressemblance avec Squid Game n’a pas échappé aux spectateurs de Last Samurai Standing, sans toutefois entacher leur plaisir de découvrir la série :

« Une copie sans vergogne de Squid Game, mais à la sauce japonaise [...] et c'est incroyablement furieux et enthousiasmant ! » ; « Les scènes de combat au sabre sont d’une précision folle, d’un réalisme saisissant, on s’y croit du début à la fin » ; « C'est rythmé, c'est bien construit, très honnêtement, on ne voit pas passer les 6 épisodes » ; « On est pas loin du chef-d'oeuvre » ; « Tout simplement incroyable. Une pépite », peut-on lire.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont aimé Last Samurai Standing puisque le créateur, Michihito Fujii, a déjà une idée pour la suite. Ne reste plus qu’à Netflix de donner son feu vert.