‭« Inoubliable » : 24h après sa sortie, ce film de science-fiction est déjà numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont accros

Un nouveau film est sorti sur Netflix ce vendredi 7 novembre, et il fait déjà l’unanimité. 24 heures après sa sortie, il était top 1 dans 81 pays du monde.

Netflix sort régulièrement de nouvelles productions pour que les spectateurs aient toujours quelque chose à regarder. C’est le cas de la mini-série “Le Monstre de Florence” qui a récemment conquis les spectateurs, ou encore de “The Asset”, un programme intense qui rend rapidement accro.

Ce vendredi 7 novembre, un nouveau film est apparu dans le catalogue de Netflix, et il était l’une des productions les plus attendues de cette fin d’année. Il s’agit de “Frankenstein”, un film de science-fiction réalisé par Guillermo del Toro qui réadapte le célèbre roman de Mary Shelley, publié en 1918.

Une revisite de Frankenstein

Le réalisateur a souhaité revisiter ce célèbre mythe en tournant un drame en deux parties. La première suit un scientifique obsédé par la mort de sa mère qui décide de créer un monstre pour se venger, tandis que la seconde s’attarde sur cette créature, “plus empathique que terrifiante”, comme le décrit Ozap. Côté casting, on retrouve Jacob Elordi dans le rôle principal.

Crédit photo : Netflix

Ce film très attendu a déjà conquis les fans. Seulement 24 heures après sa sortie, le programme s’est hissé en tête du classement des contenus les plus visionnés sur Netflix. Il est numéro 1 dans 81 pays du monde comme en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore au Brésil, selon des chiffres du site spécialisé Flixpatrol.

Des critiques élogieuses

Si ce film est le plus vu sur Netflix dans le monde, ce n’est pas pour rien puisque les critiques des spectateurs sont unanimes : ce film est un chef-d’oeuvre et la performance de Jacob Elordi est à couper le souffle.

“À voir absolument ! Ce film a tout pour plaire : violence, chagrin, amour, haine et une soif de vengeance dévorante, avec une lueur d’espoir à la fin. Les performances sont magistrales, notamment celle de l’acteur principal : brute, émouvante et inoubliable”, “Sans conteste le meilleur film de Frankenstein de tous les temps !”, “Ce film est absolument génial, je ne m’y attendais pas. Un véritable ascenseur émotionnel, bravo”, ont commenté les internaute sous un post de Netflix sur X.

Crédit photo : Netflix

Sans plus attendre, rendez-vous sur Netflix pour découvrir ce nouveau film à ne pas manquer !