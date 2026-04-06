« Le pire film d'action » cartonne sur Netflix, il est tellement nul que les spectateurs sont morts de rire en le regardant

Un film qualifié de « risible » et de « pire film d'action jamais réalisé » par les spectateurs a, contre toute attente, grimpé en flèche dans le classement Netflix.

Malgré les mauvaises critiques tant de la part des spécialistes que des spectateurs, avec une note de 50 % sur Rotten Tomatoes et de 3,7/10 sur IMDb, un film s'est rapidement hissé dans le Top 10 après sa sortie sur Netflix le 1er avril. Et ce n'était pas un poisson d'avril !

Mais comment expliquer un tel succès en streaming ? Il semblerait que les spectateurs prennent du plaisir devant ce film d’action pour d’autres raisons que son côté spectaculaire. Au lieu de faire vibrer et de nous accrocher à notre canapé, ce film d’action semble faire mourir de rire les téléspectateurs, comme un bon navet qu’il faut regarder sans avoir aucune attente au préalable.

Le film en question est nommé “A Line Of Fire”. Il raconte l'histoire de l'ancien agent du FBI Jack « Cash » Conry, incarné par David A.R. White, qui abandonne son rôle d'espion après la perte de sa femme afin de se consacrer à l'éducation de ses filles. Cependant, toujours animé par le désir de faire la différence, il se retrouve entraîné de nouveau dans le monde de l'espionnage après avoir reçu un appel de la nièce de son ancien partenaire, qui lui demande de l'aide.

Aux côtés de Jamie, incarnée par Katrina Bowden, Cash est rapidement plongé tête la première dans un milieu criminel impitoyable contrôlé par Josef Amali, interprété par Jason Patric, et Javier Cardona, incarné par Cuba Gooding Jr. Les deux derniers noms cités sont pourtant prestigieux, mais ils sont en péril dans ce film.

Les fans du genre n'ont pas hésité à démolir le long-métrage depuis sa sortie initiale en septembre 2025, la qualifiant de « tellement mauvaise qu'elle en devient bonne ».

Des critiques acerbes

Un spectateur a écrit sur la plateforme de cinéma Letterboxd :

« Je me demande vraiment à quel public s'adresse ce genre de film. Dire que c'est le pire film d'action que j'ai vu serait un euphémisme, c'est encore pire que ça. Ça a l'air tellement bon marché et c'est si mal filmé que c'en est presque choquant. »

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Un autre a renchéri en affirmant que c'était « de loin le pire film » qu'il ait jamais vu, écrivant :

« Il y avait cette scène de mort tellement mauvaise que j'ai dû demander à quelqu'un de venir rire avec moi. »

Une troisième personne s'est emportée :

« Dire que ce film est terrible est un euphémisme. Le scénario est tellement prévisible qu’il suit l’intrigue générique d’un film d’action. Sans parler des acteurs qui n’aident pas à améliorer le film, car ils étaient eux aussi terribles. Le scénario est un ramassis de répliques à un seul effet que les acteurs n’ont pas su rendre. Si je pouvais récupérer le temps perdu à regarder ce film, je le ferais volontiers. »

D'autres sont intervenus pour défendre le film, admettant certes qu'il était « horrible », mais suggérant qu'il « transcendait la médiocrité » et « devenait un pur divertissement ».

« Ce film est si spectaculairement, si catastrophiquement mauvais qu'il transcende la médiocrité et devient un pur bijou de divertissement. Parfois, le désastre donne naissance à de l'art par accident. » « Invitez vos amis à venir regarder ça, et s’ils vous adressent encore la parole une fois le film terminé, c’est que vous avez touché le jackpot dans la vie. 1 étoile – et ce, uniquement parce que zéro n’est pas une option. »

Cependant, malgré toutes ces critiques, le film a le mérite de ne pas tomber dans l’oubli et de faire parler de lui grâce à sa percée improbable dans le classement des contenus les plus regardés sur Netflix.