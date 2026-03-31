Numéro 1 sur HBO Max, cette comédie horrifique avec Jack Black cartonne, mais divise les spectateurs

Numéro 1 sur plusieurs plateformes de streaming, cette comédie horrifique portée par un célèbre acteur ne fait pas du tout l’unanimité.

Sur les plateformes de streaming, certains programmes s’imposent rapidement comme des incontournables.

C’est notamment le cas de ce film d’action sur Netflix, de cette série anglaise qui a cartonné sur Prime Video, ou encore de cette pépite de science-fiction sur Apple TV+.

Récemment, une comédie horrifique a fait une entrée fracassante dans les catalogues internationaux de streaming… tout en divisant les spectateurs.

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Cette comédie horrifique est numéro 1 sur HBO Max

Sortie dans les salles obscures en fin d’année 2025, cette production, signée Tom Gormican, a connu un second souffle en ligne et rencontre un énorme succès auprès du public.

Selon les données du site spécialisé FlixPatrol, elle se hisse actuellement au sommet des contenus les plus regardés sur Netflix US et HBO Max en Amérique latine. Le long-métrage réunit tous les ingrédients pour plaire : un monstre rampant, une bande de potes, de l’action à foison et des situations cocasses.

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Vous avez trouvé ? Il s’agit du film Anaconda, avec les acteurs Jack Black et Paul Rudd. Cette comédie originale est inspirée de la franchise culte Anaconda. Le pitch ?

« Un groupe d’amis en pleine crise de la quarantaine décide de tourner le remake de leur film préféré en plein cœur de la forêt amazonienne. Mais ce qui devait être une aventure excitante se transforme en cauchemar lorsqu’un anaconda géant s’invite sur le tournage et menace leur survie », détaille le synopsis.

Des avis mitigés

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Si cette œuvre domine les top 10, celle-ci est loin de faire l’unanimité. Sur Rotten Tomatoes Anaconda récolte seulement 47% de critiques positives.

Une personne enthousiaste a commenté :

« J’ai adoré !!! Hilarant et plein d’action ».

Une autre a écrit :

« C’était exactement tout ce que j’en espérais ».

Une troisième a indiqué :

« Une comédie typique de Jack Black : des moments vraiment drôles, de l’humour parfois un peu kitsch, et quelques longueurs. Au final, le film est exactement ce à quoi on s’attend ».

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Mais d’autres sont beaucoup plus sévères, reprochant au film un scénario bancal et des blagues qui tombent à plat. Sur le site Allociné, Anaconda a décroché la note de 1,7/5. Malgré ce score, un spectateur dresse un tableau moins négatif et résume ainsi :

« Certes, on est très loin du grand cinéma d’auteur, mais Anaconda remplit son contrat : divertir sans complexe. Un film idéal pour une soirée popcorn, qui rappelle qu’au cinéma, le plaisir compte parfois plus que la prétention », a-t-il indiqué.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire ! Pour l’instant, Anaconda n’est disponible ni en VOD ni en streaming en France.