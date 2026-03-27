Ce film est dans le top 10 de Netflix depuis 40 semaines, du jamais vu sur la plateforme

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Si certains programmes Netflix intègrent facilement le top 10 des contenus les plus visionnés sur la plateforme, d’autres gardent leur place longtemps. C’est le cas de ce film qui fait partie du top 10 depuis 40 semaines, du jamais vu sur la plateforme.

De nombreux programmes sont sans cesse ajoutés sur Netflix afin de contenter les spectateurs et de leur donner constamment de nouveaux films et séries à regarder. Alors que la plateforme de streaming vient d’annoncer une hausse de ses tarifs, les spectateurs n’ont pas l’intention de quitter Netflix pour autant, tant les programmes ont du succès.

En effet, certains films et séries connaissent un immense succès à leur sortie et font rapidement partie des contenus les plus vus de la plateforme. C’est par exemple le cas de la série “Love & Death” qui fait actuellement partie du top 5 de Netflix.

K-Pop Demon HuntersCrédit photo : Netflix

Cependant, les programmes qui intègrent ce classement sont généralement rapidement remplacés par d’autres. Mais ce n’est pas le cas d’un film qui ne cesse d’être dans le top 10 des contenus Netflix les plus visionnés, et ce depuis 40 semaines. Du jamais vu sur Netflix.

40 semaines de succès

La suite après cette vidéo

Ce film n’est autre que “K-Pop Demon Hunters”. Arrivé sur Netflix en juin dernier, il a toujours sa place dans le classement. Selon Ozap, le programme est actuellement en quatrième position des longs-métrages les plus vus du moment. Il a été visionné par plus de 5 millions de spectateurs ces sept derniers jours.

K-Pop Demon HuntersCrédit photo : Netflix

Depuis septembre, “K-Pop Demon Hunters” est le film le plus vu de l’histoire de Netflix. S’il a obtenu une telle reconnaissance sur la plateforme de streaming, ce n’est pas tout. Il a été sacré dans les plus grandes cérémonies comme les Golden Globes ou les Oscars, où il a reçu le prix du meilleur film d’animation.

Une suite annoncée

Si vous avez aimé ce film, bonne nouvelle : il va avoir une suite. Si vous ne l’avez pas encore vu, il raconte l’histoire de trois jeunes femmes membres d’un groupe de K-pop qui ont aussi une identité secrète puisqu’elles sont chasseuses de démons.

Si ce film connaît un si grand succès, c’est pour plusieurs raisons comme son univers esthétique accrocheur, l’intégration de la K-pop qui rencontre un énorme succès en ce moment, mais aussi pour sa bande originale. En effet, de nombreux spectateurs ont salué les musiques entraînantes du film, qui sont devenues des tubes chez de nombreuses familles.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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