James McAvoy, le Charles Xavier de X-Men, révèle que c'est un autre film qui lui rapporte encore de l'argent : un thriller à 278 millions de dollars

Avec le succès des films et les contrats négociés, les acteurs peuvent prétendre à des droits résiduels plus ou moins élevés. James McAvoy en bénéficie grâce à un film qui a fait un carton au cinéma.

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James McAvoy

Pour une grande partie du public, James McAvoy est le visage de Monsieur Tumnus dans Le Monde de Narnia ou encore de Charles Xavier dans la saga X-Men. Pourtant, ce ne sont pas ces blockbusters qui continuent de lui rapporter le plus d’argent.

L’acteur a raconté que c’est un tout autre film, au succès moindre que X-Men, qui continue de lui rapporter de l’argent chaque année.

James McAvoy évoque les droits résiduels des acteurs à Hollywood

De passage dans le podcast Happy Sad Confused, James McAvoy a évoqué la rémunération des acteurs à Hollywood. Il s’agit de droits résiduels que les acteurs touchent pour chaque diffusion ou exploitation d’un film ou d’une série. Ces montants varient selon le succès du film, l’importance de l’acteur dans le projet et de son contrat.

Durant l’interview, James McAvoy a plaisanté en disant qu’il avait été « payé 2,50 $ pour [s]on travail de réalisateur » sur son nouveau film California Schemin’.

« Le seul film qui me rapporte vraiment de l’argent de manière constante »

L’acteur peut se rassurer car ses rôles d’acteurs lui ont rapporté bien plus. Un en particulier lui rapporte encore régulièrement de l’argent. Il s’agit de Split. Dix ans après sa sortie, le thriller psychologique de M. Night Shyamalan continue d’être profitable pour James McAvoy.

« On a toujours droit à une part des recettes, et certains contrats prévoient des versements de ce type, ici ou là. Mais, en réalité, je ne touche presque jamais rien. Il m'arrive de recevoir, de temps à autre, un chèque de quelques centaines de livres, ou parfois un chèque de 25 centimes, par exemple ; et là, on se dit que les frais d'envoi postal dépassent largement la valeur du chèque lui-même. Mais le seul film qui me rapporte vraiment de l’argent de manière constante, c’est Split », raconte l’acteur.

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Près de 300 millions de dollars au box-office pour Split

Extrait tiré de SplitCrédit photo : Universal Pictures

James McAvoy n’a pas révélé combien Split lui rapportait aujourd’hui. Mais pour lui, il est normal que ce soit ce film grâce à son succès rapide à l’époque.

« Je crois qu’il a été réalisé pour environ 6 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et disons qu’ils ont dépensé 30 millions en marketing. Dès le premier week-end, nous avons rapporté 40 millions, nous étions donc déjà rentables. Nous avons reçu notre premier chèque de droits résiduels dès la fin du premier week-end. C’était complètement fou ».

C’est devenu encore plus fou quand Split a finalement rapporté 278 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 9 millions précisément. Grâce à ce succès ainsi qu’aux exploitation en streaming notamment, James McAvoy continue de toucher une somme régulière.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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