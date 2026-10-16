Mort de RJ Mitte : escroqué par son gestionnaire de fortune, l'acteur de Breaking Bad croulait sous les dettes

La fortune et la vie sentimentale de RJ Mitte révélées dans la presse

L’acteur RJ Mitte, décédé ce lundi 12 octobre à 34 ans, était dans une situation financière et sentimentale dramatique après avoir été escroqué par son gestionnaire de fortune.

Les fans de la série Breaking Bad sont en deuil depuis le début de la semaine, suite à l’annonce, le 12 octobre, du décès de RJ Mitte à l’âge de 34 ans. L’acteur, connu pour son rôle de Junior dans la série culte de Vince Gilligan, a mis fin à ses jours. Atteint de paralysie cérébrale, il était parvenu à faire de son handicap une force incroyable pour surmonter les obstacles de la vie.

Escroqué et endetté pendant 10 ans

Cependant, son suicide laisse à penser que les obstacles avaient pris beaucoup plus d’épaisseur ces dernières années, surtout sur le plan financier. En effet, RJ Mitte avait gagné beaucoup d’argent, environ 5 millions de dollars (envrion 4,4 millions d'euros), grâce à Breaking Bad mais, lors d’un podcast l’année dernière, il avait confié avoir été plumé par un “mauvais gestionnaire d’affaires”.

Selon Radar Online, ce dernier aurait détourné de l’argent destiné à payer les impôts de l’acteur, encaissant ses chèques et lui procurant de fausses déclarations fiscales pour lui faire croire que tout avait été payé en bonne et due forme. L’acteur avait finalement compris la supercherie lorsqu’un courrier des autorités fiscales lui a réclamé une somme considérable, qui aurait déjà dû être payée. Il aurait ensuite mis plus de dix ans à rembourser les dettes conséquentes à cette arnaque.

Selon lui, l’arnaqueur aurait fait d’autres victimes, nombreuses, et principalement des personnes âgées ou handicapées. En revanche, rien ne prouve à ce stade que ces difficultés financières sont à l’origine de son suicide.

Un ultimatum de sa fiancée quelques jours avant son suicide

Par ailleurs, TMZ a révélé que RJ Mitte et sa petite-amie, Kennedy Suarez, avec laquelle il était fiancé, traversaient une mauvaise période. Le comédien aurait fait face à un dilemme impossible quelques jours seulement avant sa mort. Plusieurs sources proches de sa famille ont confié à TMZ que sa fiancée lui a lancé un ultimatum : choisir entre elle et sa mère.

Selon ces sources, il y avait une tension croissante entre RJ et Kennedy, alors que cette dernière estimait que la mère de l'acteur, Dyna, s'immisçait trop dans leur relation. Selon ces informateurs anonymes, la mère et sa belle-fille s'entendaient très mal, poussant Kennedy Suarez à vouloir que RJ lui accorde la priorité. Ce dernier était pourtant très proche de sa mère et de sa sœur Laciane et n'était pas disposé à couper les ponts avec elles, ce qui a provoqué encore plus de tensions dans son couple.

La suite après cette vidéo

Un hommage dans sa ville ce vendredi

RJ Mitte et Kennedy Suarez ont d'abord été amis pendant dix ans avant que des sentiments amoureux ne se développent entre eux, en 2020. Ils se sont fiancés le 10 octobre 2025, presque un an jour pour jour avant qu'il ne mette fin à ses jours.

Les sources indiquent que, dans les semaines menant à sa mort, sa relation avec Kennedy pesait lourdement sur RJ et qu'il semblait visiblement bouleversé. Selon Radar Online, sa fortune était estimée à 500 000 dollars (environ 444 000 euros). Une cérémonie en son hommage est prévue vendredi au centre d'art et de culture "The Mitte" de Brownsville, au Texas.