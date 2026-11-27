Plus de 25 ans après sa construction en Nouvelle-Zélande, le village de Hobbiton attire toujours les touristes avec ses 44 maisons de Hobbits.

Focus aujourd’hui sur l’histoire d’Hobbiton, le lieu de tournage de la saga culte du Seigneur des anneaux. Un voyage en Nouvelle-Zélande, au cœur de la Comté.

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Le Seigneur des anneaux a été tourné dans des paysages naturels

On ne la présente plus ! La trilogie du Seigneur des anneaux, sortie entre 2001 et 2003, continue d’enchanter les fans du monde entier, plus de vingt ans après le premier volet, qui nous fait découvrir le monde fantastique créé par l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien.

Derrière la caméra, on retrouve le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, dont le travail a été salué par la critique et le public. Il faut dire que la saga parvient à retranscrire à l’écran l’univers imaginé dans les livres, notamment grâce à son casting réussi et à sa bande originale somptueuse.

Crédit Photo : DR

Les décors ne sont pas en reste. Et pour cause : les films ont été tournés en grande partie en extérieur, en Nouvelle-Zélande. C’est le cas des scènes de la Comté. Voici comment Peter Jackson a découvert ce lieu !

L’équipe du film trouve la ferme parfaite pour Hobbiton

En 1998, l’équipe de repérage du cinéaste a commencé à rechercher des collines vallonnées et des pâturages verdoyants pour recréer le village bucolique de Hobbiton, où vivent les Hobbits.

La production a opté pour la ferme Alexander après l’avoir repérée depuis les airs. Il s’agit d’une exploitation ovine de 506 hectares située au cœur de la région du Waikato, en Nouvelle-Zélande.

Le paysage était resté intact : aucun bâtiment, aucune route ni ligne électrique à l’horizon.

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Dans une partie de la ferme, un majestueux pin dominait un paisible lac, au pied d’une colline. C’est à son sommet que se trouve Cul-de-Sac, la célèbre demeure de Bilbon et Frodon Sacquet. En mars 1999, l’équipe du tournage a entamé un chantier de neuf mois pour donner vie à Hobbiton.

Elle a ainsi reçu l’aide de l’armée pour construire 39 trous de Hobbits temporaires, destinés à leur servir d’habitations, sur un terrain de 4,9 hectares. Les prises de vue ont débuté en décembre 1999 et les scènes de la Comté ont été filmées en trois mois.

Le site de tournage est devenu une attraction touristique

À la fin du tournage, une première tentative de démontage du décor a eu lieu. Seules 17 façades en bois représentant les portes d’entrée ont été laissées sur place.

Ces vestiges ont joué un rôle déterminant dans la popularité de Hobbiton auprès du grand public. Les premières visites guidées ont débuté en 2002, explique le site Hobbiton Movie Set.

En 2009, Peter Jackson est retourné dans la ferme pour tourner la trilogie Le Hobbit. Le village a alors été reconstruit de manière permanente.

Devenu une attraction touristique, le site de tournage compte 44 trous de Hobbits, conçus pour résister aux intempéries et entretenus par l’équipe de Hobbiton.

En 2012, l’auberge du Dragon Vert a ouvert ses portes. Les visiteurs peuvent terminer leur aventure en dégustant une boisson rafraîchissante. Depuis 2023, les touristes peuvent également entrer dans les maisons des Hobbits et découvrir le quotidien de leurs occupants.

De son côté, cette maison de Hobbit en location sur Airbnb fait rêver les fans du Seigneur des anneaux.