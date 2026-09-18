“Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum” : les premières images de Ian McKellen dans la peau de Gandalf dévoilées

Alors que les fans du “Seigneur des Anneaux” attendent avec impatience le nouveau film qui sortira en 2027, les premières images de Ian McKellen dans la peau de Gandalf ont été dévoilées.

Ce sont des retrouvailles que les fans du “Seigneur des Anneaux” attendent tous avec impatience. Dans un peu plus d’un an, “Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum” va sortir au cinéma. Dirigé par Andy Serkis, qui incarne Gollum dans la saga, le film retracera l’histoire entre “Le Hobbit” et “La Communauté de l’Anneau”.

Les spectateurs découvriront la quête d’Aragorn, incarné par cette star de “Cinquante nuances de Grey”, qui va tenter de capturer Gollum avant qu’il ne révèle à Sauron l’emplacement de l’anneau.

Un premier aperçu de Gandalf

Pour faire patienter les fans avant la sortie du film, des premières images ont été dévoilées, et elles montrent Ian McKellen dans la peau de Gandalf. 25 après après sa première apparition dans la saga, l’acteur âgé de 87 ans a repris son rôle. Il a incarné Gandalf pour la première fois dans “La Communauté de l’Anneau” sorti en 2001, a repris son rôle dans “Les Deux Tours” et “Le Retour du Roi”, puis dans la trilogie “Le Hobbit”.

🚨 BREAKING: The first look at Sir Ian McKellen as Gandalf on the set of “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” has been released. 🎬 pic.twitter.com/slCulgs2vS — Tolkien Universe (@Tolkienuniverse) September 17, 2026

Sur les images partagées par le compte officiel Tolkien Universe sur X, on peut voir un aperçu de Gandalf avec sa longue barbe grise et ses cheveux blancs.

La suite après cette vidéo

"Une légende !"

Si cette vidéo, qui semble avoir été prise dans les coulisses du tournage, ne dure que quelques secondes, elle a enthousiasmé les fans.

“On a l’impression qu’il n’a pas pris une ride”, “Pouah ça claque malgré la barbe en bordel et la toux”, “Tellement hâte”, “Une légende !”, “Son retour dans le rôle de Gandalf est l’une des meilleures choses qui soient arrivées cette décennie”, “Revoir Ian McKellen dans le rôle de Gandalf, c’est comme rentrer à la maison : la Terre du Milieu est officiellement de retour”, ont commenté les internautes sur X.

Ian McKellen n’est pas le seul à avoir repris son rôle puisque c’est également le cas d’Elijah Wood, qui jouera Frodon. À leurs côtés, on retrouvera Kate Winslet, Leo Woodal, Lee Pace ainsi qu’Anya Taylor-Joy, qui jouera un personnage phare du film.

Pour voir le résultat et découvrir ce nouveau film, il faudra faire preuve de patience puisque sa sortie au cinéma est prévue pour le 15 décembre 2027.