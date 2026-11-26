Si Mad Max : Fury Road a rencontré un énorme succès à sa sortie en 2015, le tournage a connu des difficultés, notamment un changement de lieu pour des raisons météorologiques.

Quatrième opus de la saga Mad Max, Mad Max : Fury Road de George Miller a engrangé plus de 375 millions de dollars au box-office mondial à sa sortie en salles en 2015.

Vous l’ignorez peut-être, mais les coulisses du film n’ont pas été de tout repos. L’équipe a même été contrainte de changer de lieu de tournage.

Mad Max : Fury Road : un tournage compliqué

Porté par Charlize Theron et Tom Hardy, Mad Max : Fury Road replonge les spectateurs dans l’univers post-apocalyptique des terres arides australiennes, marquant le retour du policier Max Rockatansky, incarné par Mel Gibson dans les trois premiers volets de la saga.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce reboot a séduit la critique et le public. Pour preuve : en 2016, le long-métrage a remporté six statuettes à la cérémonie des Oscars.

Parmi les récompenses, figurent celles des meilleurs maquillages et coiffures, de la meilleure création de costumes et du meilleur montage de son.

Mad Max : Fury Road a également raflé l’Oscar des meilleurs décors. Une distinction au goût particulier puisque la production a été contrainte de déplacer le tournage pour des raisons météorologiques.

Le désert australien se transforme en jardin

De prime abord, George Miller avait prévu de tourner les scènes du désert dans l’Outback australien. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

À l’époque, une période prolongée de pluies record s’est abattue sur cette région reculée. Ces intempéries ont eu des conséquences sur le paysage. Autrefois désert et aride, l’Outback est devenu une prairie verdoyante et luxuriante. Ce contraste entre aridité et floraison rappelle aussi le désert d’Atacama recouvert de fleurs.

« Les Terres dévastées s’étaient transformées en un jardin fleuri, les lacs salés abritaient des pélicans et des poissons », a indiqué le cinéaste au magazine Screen Daily.

De son côté, Doug Mitchell, le producteur de Mad Max : Fury Road, a ajouté :

« Les déserts s’étaient soudainement changés en champs de fleurs. Nous avons dû tout arrêter. Nous avons envisagé d’autres lieux en Australie, mais c’était compliqué ».

Face à cette situation, ils ont dû trouver une solution puisque les paysages ne correspondaient plus à l’ambiance post-apocalyptique recherchée. Ils n’ont pas eu d’autre choix que de délocaliser la production.

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Des scènes tournées en Namibie

Pendant les 18 mois suivants, l’équipe a sillonné les déserts du Chili et des États-Unis, avant de jeter son dévolu sur la Namibie.

Cette destination n’a pas été choisie au hasard. Ce pays d’Afrique australe avait déjà été envisagé en 2003 pour accueillir le tournage, avant que le projet ne soit abandonné.

Le problème ? Warner Bros, qui a financé ce nouvel opus, était très sceptique quant à ce choix, en raison des contraintes logistiques liées au transport des véhicules construits en Australie.

« Nous avons dû les convaincre que le film était toujours réalisable », a expliqué Doug Mitchell.

Par chance, la production a obtenu le feu vert et le tournage a pu commencer en juin 2012. Il s’est achevé au mois de décembre.

Après quelques reshoots en Australie en novembre 2013, Mad Max : Fury Road est entré en post-production. Il a ensuite connu un beau succès ! Quelques années plus tard, il a eu droit à un préquel, centré sur le personnage de Furiosa.