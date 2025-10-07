Le désert le plus aride du monde se recouvre de milliers de fleurs, un phénomène rare et magnifique

Au Chili, le désert d’Atacama s’est récemment paré de milliers de fleurs. Pourtant, il s’agit du désert le plus aride du monde. Explications.

Au nord du Chili se trouve le désert d’Atacama, le plus aride du monde. Ces derniers jours, un phénomène étonnant s’est produit sur cette terre hostile : des milliers de fleurs violettes et blanches ont fleuri dans le désert. C’est notamment le cas de la “patte de guanaco”, une fleur qui se développe bien dans le sable et n’a pratiquement pas besoin d’eau.

Crédit photo : @gztcom / X

Bien que rare, cette floraison spectaculaire peut se produire certaines années lorsque les conditions sont favorables, à partir du mois de septembre et à l'arrivée du printemps. Un phénomène similaire s'était déjà produit en 2015, métamorphosant le désert. Les fleurs peuvent éclore quand on observe des précipitations inhabituelles, au-dessus du niveau normal pour un désert, ainsi que des températures clémentes.

Selon TF1 Info, cette année, l’apparition de ces fleurs pourrait être dûe au phénomène El Nino qui a provoqué le réchauffement des courants marins au large du Chili ainsi qu'une hausse des précipitations.

“C’est incroyable qu’un peu d’eau sur cette terre qui semblait infertile en temps normal, et quelques gouttes seulement, puissent produire cela”, a déclaré Lilian Herrera, un touriste, à RTL.

Crédit photo : @turkiyetodaycom / X

Des fleurs dans un désert aride

Mais comment des fleurs peuvent pousser à cet endroit ? En réalité, dans le sable se trouvent des “graines dormantes” qui peuvent survivre sans eau pendant des décennies. Une fois qu'elles reçoivent de l’eau, elles germent et fleurissent, même si elles ont vécu dans un climat aride pendant des années. Il faut au moins 15 millimètres cubes d’eau pour que la floraison se produise.

Crédit photo : @onediocom / X

On compte plus de 200 espèces de fleurs au désert d’Atacama. Ce phénomène spectaculaire peut également se produire dans d'autres déserts, comme celui de la Vallée de la Mort, aux États-Unis, ainsi que celui du Namaqualand en Afrique du Sud. Ce fut également le cas lorsque des millions de fleurs violettes ont recouvert un désert californien en 2017. Des spectacles à ne pas manquer.