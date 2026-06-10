Un plongeur avalé par un cachalot de 24 mètres, le teaser de ce film d'horreur terrifie les internautes

Préparez-vous à plonger dans l’inconnu et surtout, dans la gueule d’un cachalot. C’est le pitch prometteur d’un film d’épouvante qui devrait faire parler.

Le nouveau film d’épouvante claustrophobique à ne pas louper

En octobre prochain, vous allez frissonner. Non pas parce qu’on sera en plein mois d’Halloween. Mais parce qu’un nouveau film d'horreur angoissant va sortir sur nos écrans. Claustrophobes s’abtenir… à moins que.

On connaissait les personnages bloqués dans l’espace en compagnie d’Aliens, dans des maisons hantées ou dans des sous-marins. Restons du côté des fonds marins pour plonger dans la gueule d’un cachalot.

Crédit photo : 20th Century Fox

C’est le pitch malin et accrocheur de Englouti (Whalefall en VO) avec Josh Brolin et Austin Abrams (vus dans le carton d'épouvante Évanouis). « Un plongeur sous-marin est à la recherche des restes de son père décédé, [et se] fait avaler par un cachalot. Il ne lui reste plus qu'une heure avant que l'oxygène ne vienne à lui manquer », indique Allociné.

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Un lauréat du Pulitzer adapté en thriller sous-marin pour le cinéma

Crédit photo : 20th Century Fox

Englouti est tiré du roman éponyme de Daniel Kraus publié en 2023 et lauréat du prix Pulitzer de la fiction en 2026. Le romancier n’est pas inconnu dans le monde du cinéma. Il a collaboré avec George A. Romero et Guillermo del Toro sur les romans "The Living Dead" et "La Forme de l’eau".

Dans Englouti, l’auteur nous plonge dans un milieu extrême et dangereux, dans une eau à 14°C secouée par les vagues. Autant le dire tout de suite, ce ne sera pas une partie de plaisir pour le jeune Jay. Surtout que le jeune homme va rapidement déchanter en étant aspiré dans la gueule d’un cachalot de 24 mètres de long et de 6000 kg.

Tout comme le personnage qui manque peu à peu d’oxygène, les spectateurs seront sans doute à bout de souffle devant ce spectacle qui mêle suspense, aventure et épouvante. Les internautes sont déjà emballés par le film et sont déjà apeurés par l’histoire racontée : « Eh bien. C'est absolument horrible » ; « En tant que plongeur certifié, j'ai maintenant découvert une nouvelle peur » ; « J'ai les mains moites, ce n'est pas une bande-annonce, c'est une bande-annonce qui provoque une crise de panique ».

Plongez dans Englouti dès le 14 octobre prochain, date de sa sortie en France.