“Un sacré bon film” : Christopher Nolan adore ce film d'action, pourtant sous-estimé au sein de sa franchise culte

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James Bond au service de Sa Majesté

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau film d’action à regarder, vous pouvez vous fier à cette recommandation de Christopher Nolan, qui a avoué adorer un film tiré d’une franchise culte, et pourtant sous-estimé.

Avec toutes les plateformes de streaming existantes, il peut être difficile de trouver un nouveau film à regarder tellement il y a de choix. Cependant, vous pouvez vous fier aux critiques de film, notamment quand elles viennent de réalisateurs reconnus.

C’est par exemple le cas de Stephen King, qui n’hésite pas à recommander les programmes qu’il a appréciés, comme le fut le cas pour le film d’horreur “Obsession”.

Christopher Nolan donne son avis

C’est également le cas de Christopher Nolan, le célèbre réalisateur des films “Interstellar”, “Inception”, “Oppenheimer” ou encore “The Dark Night”. En effet, le réalisateur est fan d’une franchise culte : James Bond. Si certains acteurs sont pressentis pour incarner le nouvel agent 007, on ne connaît pas encore l’identité du prochain James Bond.

Christopher NolanCrédit photo : Warner Bros

Avant de découvrir ce mystère, une question se pose : quel film de James Bond préférez-vous ? S’il peut être difficile de trancher, Christopher Nolan a son avis sur la question.

La suite après cette vidéo

Le meilleur film de “James Bond”

Interrogé par le magazine Empire, il a révélé que son film préféré de la franchise “James Bond” n’est autre que “Au service de Sa Majesté. Il s’agit d’un film sorti en 1969 dans lequel James Bond, incarné par l’acteur George Lazenby, est appelé pour mettre fin aux malversations de Blofeld, un homme qui veut créer un virus pour mettre un terme à toute vie végétale sur la planète.

“Je crois qu’Au service secret de Sa Majesté est mon film de Bond préféré. Un sacré bon film qui fonctionne encore remarquablement bien aujorud’hui. Ce qui me plaît là-dedans, c’est l’équilibre incroyable entre l’action, l’envergure, la romance, la tragédie et l’émotion. De tous les films de Bond, c’est de loin le plus touchant”, a déclaré Christopher Nolan.

James Bond au service de Sa MajestéCrédit photo : James Bond au service de Sa Majesté

Ce choix peut paraître surprenant car “Au service de Sa Majesté” n’est pas le film de la saga le plus populaire. Il est encore sous-estimé aujourd’hui et à sa sortie, le grand public a eu du mal à s’adapter au nouvel acteur, qui succédait à Sean Connery.

Pour vous faire un avis, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce film culte.

Film James bond
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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