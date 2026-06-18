Stephen King adore ce nouveau film d'horreur phénomène de 2026 auquel il n'arrête pas de penser

Par  | Partager

L'actrice Inde Navarrette dans Obsession

Si le romancier Stephen King est considéré comme le roi incontesté de l’horreur, il est aussi connu pour ses avis tranchés sur le cinéma. L’auteur vient d’ailleurs d’encenser le phénomène horrifique qui cartonne actuellement en salles.

On ne le présente plus ! Stephen King est l’un des auteurs les plus prolifiques de tous les temps, avec des livres vendus à plusieurs centaines millions d’exemplaires à travers le monde.

De « Carrie » à « Shining » en passant par « Ça », le romancier américain maîtrise l’art de faire frissonner ses lecteurs, ce qui lui a valu le surnom du roi de l’horreur.

Stephen KingCrédit Photo : DR

L’écrivain, dont les œuvres figurent parmi les plus adaptées au cinéma, est également un grand amateur du septième art et du petit écran. Ces dernières années, il partage régulièrement ses avis sur les réseaux sociaux.

Il a notamment qualifié cette mini-série de chef-d’œuvre et a confié être devenu accro à cette production qu’il juge « remarquable ».

Il y a quelques jours, Stephen King a fait part de ses impressions sur la nouvelle pépite horrifique qui cartonne en salles. Résultat : il a adoré.

Ce film d’horreur séduit Stephen King

Impossible de passer à côté du phénomène Obsession. Premier long-métrage du youtubeur américain de 26 ans Curry Barker, cette production rencontre un incroyable succès depuis son arrivée sur grand écran.

Le film a dépassé la barre des 200 millions de dollars de recettes dans le monde, avec un budget estimé à seulement 700 000 dollars.

Grâce à un puissant bouche-à-oreille, Obsession continue de susciter l’engouement plusieurs semaines après sa sortie.

Portée par un casting encore inconnu du grand public, cette œuvre dérangeante déconstruit la notion de consentement à travers la figure du « gentil garçon ». Une approche qui a visiblement séduit Stephen King, rapporte le site spécialisé ScreenRant.

Michael Johnston dans Obsession Crédit Photo : Focus Features

La suite après cette vidéo

L’un des plus gros succès horrifiques de l’année

Le maître du frisson a révélé sur son compte Threads que Obsession, produit par Focus Features et Blumhouse, lui reste en tête depuis qu’il l’a vu.

L’auteur a salué la façon dont le film de Curry Barker parvient à mêler horreur et comédie avec originalité. C’est pour cette raison qu’il lui attribue un B+, une note qui devrait forcément attiser la curiosité des fans du King.

L'actrice Inde Navarrette dans Obsession Crédit Photo : Focus Features

Au-delà de l’avis de l’auteur, de nombreux critiques considèrent déjà Obsession comme l'un des plus grands succès horrifiques de l’année. Même son de cloche pour les spectateurs, qui louent un scénario original, une mise en scène soignée et angoissante ainsi qu’un casting réussi (Michael Johnston et Inde Navarrette).

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Stephen king Film
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Kiki la petite sorcière
37 ans après sa sortie, ce film culte du studio Ghibli va être adapté en série live-action
Image tirée du film Scary Movie 6
Scary Movie 6 explose le box-office avec un démarrage record à 105 millions de dollars
L'acteur Jacob Elordi dans le film « Hurlevent »
Histoire vraie, comédie familiale, romance noire, voici 3 films géniaux à découvrir absolument en VOD cette semaine
La Chute de la Maison Usher
Stephen King est fan de cette mini-série d'horreur Netflix notée 10/10 et qualifiée de chef d'oeuvre
Une personne cherche un programme à regarder sur sa télévision
Bridgerton, Lupin, Orgueil et préjugés... Netflix regroupe enfin toutes les adaptations de vos livres préférés au même endroit