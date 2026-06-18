Stephen King adore ce nouveau film d'horreur phénomène de 2026 auquel il n'arrête pas de penser

Si le romancier Stephen King est considéré comme le roi incontesté de l’horreur, il est aussi connu pour ses avis tranchés sur le cinéma. L’auteur vient d’ailleurs d’encenser le phénomène horrifique qui cartonne actuellement en salles.

On ne le présente plus ! Stephen King est l’un des auteurs les plus prolifiques de tous les temps, avec des livres vendus à plusieurs centaines millions d’exemplaires à travers le monde.

De « Carrie » à « Shining » en passant par « Ça », le romancier américain maîtrise l’art de faire frissonner ses lecteurs, ce qui lui a valu le surnom du roi de l’horreur.

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L’écrivain, dont les œuvres figurent parmi les plus adaptées au cinéma, est également un grand amateur du septième art et du petit écran. Ces dernières années, il partage régulièrement ses avis sur les réseaux sociaux.

Il a notamment qualifié cette mini-série de chef-d’œuvre et a confié être devenu accro à cette production qu’il juge « remarquable ».

Il y a quelques jours, Stephen King a fait part de ses impressions sur la nouvelle pépite horrifique qui cartonne en salles. Résultat : il a adoré.

Ce film d’horreur séduit Stephen King

Impossible de passer à côté du phénomène Obsession. Premier long-métrage du youtubeur américain de 26 ans Curry Barker, cette production rencontre un incroyable succès depuis son arrivée sur grand écran.

Le film a dépassé la barre des 200 millions de dollars de recettes dans le monde, avec un budget estimé à seulement 700 000 dollars.

Grâce à un puissant bouche-à-oreille, Obsession continue de susciter l’engouement plusieurs semaines après sa sortie.

Portée par un casting encore inconnu du grand public, cette œuvre dérangeante déconstruit la notion de consentement à travers la figure du « gentil garçon ». Une approche qui a visiblement séduit Stephen King, rapporte le site spécialisé ScreenRant.

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L’un des plus gros succès horrifiques de l’année

Le maître du frisson a révélé sur son compte Threads que Obsession, produit par Focus Features et Blumhouse, lui reste en tête depuis qu’il l’a vu.

L’auteur a salué la façon dont le film de Curry Barker parvient à mêler horreur et comédie avec originalité. C’est pour cette raison qu’il lui attribue un B+, une note qui devrait forcément attiser la curiosité des fans du King.

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Au-delà de l’avis de l’auteur, de nombreux critiques considèrent déjà Obsession comme l'un des plus grands succès horrifiques de l’année. Même son de cloche pour les spectateurs, qui louent un scénario original, une mise en scène soignée et angoissante ainsi qu’un casting réussi (Michael Johnston et Inde Navarrette).

Et vous, qu’en pensez-vous ?