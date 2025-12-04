Cet acteur britannique pressenti pour jouer le nouveau James Bond après Daniel Craig

Alors que la sortie d’un nouveau James Bond a été annoncée, une question reste en suspens : qui incarnera le nouvel agent 007 ? Récemment, un nouvel acteur britannique a été pressenti pour le rôle.

Il y a cinq ans, Daniel Craig a incarné pour la dernière fois James Bond dans le film “Mourir peut attendre”. Depuis, les rumeurs vont bon train concernant l’identité du prochain acteur qui reprendra le rôle de l’agent 007. Cela pourrait être Aaron Taylor-Johnson, un acteur encore méconnu du grand public, Theo James ou encore Henry Cavill.

Crédit photo : Getty Images

Mais récemment, un autre nom s’est ajouté à cette liste. En effet, un acteur britannique pourrait jouer James Bond dans le prochain film réalisé par Denis Villeneuve, à l’origine de “Dune” et “Arrival”. Le scénario sera quant à lui inventé par Steven Knight, auteur de la série à succès “Peaky Blinders”.

Un acteur britannique pressenti

Selon le site britannique The Standard, le prochain acteur qui pourrait se glisser dans la peau de James Bond n’est autre que Callum Turner. Âgé de 35 ans, il a commencé sa carrière en tant que mannequin au Japon, en Europe et en Amérique avant de se lancer dans le cinéma.

Crédit photo : Starface

Callum Turner a joué dans plusieurs films comme “Ils étaient un seul homme”,“Master of the Air” ou encore “Les Animaux fantastiques”, dans lequel il incarnait Theseus Scamander. Selon Vanity Fair, il est également connu pour sa vie privée puisqu’il est fiancé à la chanteuse pop Dua Lipa.

“Le grand favori pour le rôle”

Selon la société britannique Coral, spécialisée dans les paris, Callum Turner serait donc l’un des favoris des bookmakers pour reprendre le rôle de James Bond.

“Nous avons été abasourdis du soutien reçu par Callum Turner dans les paris concernant l’identité du prochain James Bond sur les dernières 24 heures. L’acteur britannique est aujourd’hui le grand favori pour le rôle”, a déclaré John Hill, employé chez Coral, à CNEWS.

Il faudra faire preuve de patience pour découvrir si cette rumeur est fondée et connaître enfin l’identité du prochain agent 007.