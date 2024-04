Un requin dans le Seine au milieu des JO, le scénario catastrophe du nouveau film Netflix

Le 5 juin prochain, un nouveau film intitulé “Sous la Seine” va sortir sur Netflix. Un programme d’actualité puisque l’histoire se passera pendant les Jeux Olympiques, à Paris, alors que l’événement sera bouleversé par la présence d’un requin… dans la Seine.

Dans quelques mois, les Jeux Olympiques débuteront à Paris. Des épreuves aquatiques devraient avoir lieu dans la Seine, comme le triathlon, le para triathlon et la natation en eau libre. Si la qualité de l’eau inquiète, ces épreuves ont donné de l’imagination à Xavier Gens, réalisateur spécialiste du thriller et de l’horreur.

En effet, un nouveau film va sortir sur Netflix à ce sujet. Intitulé “Sous la Seine”, il se passera pendant les Jeux Olympiques. Dans le film, l’événement sportif sera bouleversé par l’arrivée d’un requin dans la Seine, qui va attaquer les baigneurs.

Un requin dans la Seine

Côté casting, on retrouvera Bérénice Béjo qui interprétera le rôle de Sophia, une scientifique. À ses côtés se trouvera Nassim Lyes, qui jouera Adil, le commandant de la police fluviale. Alertés par un militant écologiste, les deux personnages devront collaborer pour traquer le requin, sécuriser la capitale et éviter un bain de sang pendant l’épreuve de triathlon.

“J’ai l’impression que c’est la première fois qu’on voit un film qui se passe à Paris, où tout est vu du point de vue de la rivière. On n’est jamais vraiment dans Paris-même, et c’était un vrai parti pris de mise en scène. L’eau est toujours là, et la Seine est littéralement le nouvel aquarium du requin”, a précisé Xavier Gens, le réalisateur.

Pour réaliser ce film entièrement dans l’eau, Bérénice Béjo a appris l’apnée et a joué sous l’eau pendant des jours entiers.

“Peu de comédiens sont capables d’interpréter un rôle à près de dix mètres de la surface tout en retenant leur respiration, et d’enchaîner plusieurs prises pendant deux ou trois jours. Elle voulait se dépasser. Elle a apporté des choses extraordinaires au film : elle pouvait réussir des scènes d’action très complexes en une seule prise, mais aussi pleurer sous son masque de plongée sur commande”, a félicité Xavier Gens.

Dénoncer la pollution de la Seine

Une première bande-annonce du film a été dévoilée, dans laquelle on peut voir de nombreux clins d'œil aux JO organisés cet été. Mais ce film n’est pas simplement l’histoire d’un requin dans la Seine puisqu’il se présente comme un “divertissement à grand spectacle doté d’une vraie conscience écologique”.

Paris sera toujours une immense fête.



Le film SOUS LA SEINE, de Xavier Gens, avec Bérénice Bejo et Nassim Lyes, le 5 juin. pic.twitter.com/u63nj1juk1 — Netflix France (@NetflixFR) April 9, 2024

En effet, sur l’une des images de la bande-annonce, on peut voir le personnage principal dans l’eau, au milieu des déchets. L’occasion pour le réalisateur de passer un message écologique sur la pollution des eaux de la Seine, et plus généralement des océans ? Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu’au 5 juin prochain, date à laquelle le film sortira sur Netflix.