Paris : la couleur de la Seine change et inquiète à l'approche des JO

À l’approche des JO, les yeux des Parisiens sont rivés vers la Seine, où des athlètes devraient nager cet été. Cependant, ces derniers jours, l’eau de la Seine a viré au marron. Un phénomène qui inquiète.

Si vous vivez à Paris, vous avez peut-être remarqué un changement dans la capitale ces derniers jours. En effet, l’eau de la Seine semble avoir viré au marron. Depuis le 24 février dernier, le fleuve qui traverse Paris est en vigilance jaune pour les crues, ce qui participe au changement de la coloration.

Un phénomène qui inquiète à l’approche des JO. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont commenté ce changement de couleur, émettant des inquiétudes quant à la potentielle nage dans le fleuve : “Il y a des athlètes pendant les JO qui vont nager là-dedans ?”, “L’eau est vraiment dégueulasse”, “Ça n’inspire vraiment pas confiance”.

Un phénomène naturel

Pourtant, selon plusieurs organismes, il n’y a aucune inquiétude à avoir quant à la couleur de l’eau de la Seine. Plusieurs raisons expliqueraient ce changement. La Seine étant en période de crue, la hausse du niveau de l’eau a un impact sur sa couleur. Ce phénomène serait plus fréquent en hiver en cas de pluies abondantes ou prolongées.

“La qualité de l’eau et sa couleur sont deux choses distinctes. En cas de fortes pluies, le réseau des égouts peut devenir saturé et être déversé en partie dans les cours d’eau pour éviter d’inonder les sous-sols. Les agents pathogènes contenus dans les eaux usées, ainsi que d’autres particules polluantes, peuvent donc se retrouver en plus grand nombre dans la Seine ou la Marne”, explique Julia Moutiez, chercheuse au CNRS et spécialiste des cours d’eau franciliens.

Crédit photo : @PChevrin

Ainsi, une eau bleu turquoise n’est pas un gage de qualité et à l’inverse, une eau marron n’est pas non plus synonyme de pollution ou de saleté. Selon le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), si la Seine est marron en hiver, c’est aussi parce qu’elle traverse 400 km de terres agricoles. En été, elle redevient verte en raison des algues qui y prolifèrent.

“La couleur marron de la Seine est liée à la présence de matériaux en suspension dans l’eau, comme la vase ou le sable. Ces matériaux, issus de l’érosion des sols du bassin versant, se concentrent à l’embouchure de l’estuaire, à la rencontre entre la mer et le fleuve”, explique le Groupement d’intérêt public GIP Seine-Aval.

Améliorer la qualité de l’eau

Chaque année, 360 tonnes de déchets sont jetés dans la Seine et 2 millions de mètres cubes d’eaux usées et domestiques sont déversées dans le fleuve. Pour améliorer la qualité de l’eau à l’approche des JO, le département du Val-de-Marne organise depuis l’été dernier des travaux d’assainissement pour éviter de mélanger les eaux usées et fluviales.

Crédit photo : @grebert

Pour le moment, la Seine est toujours placée en vigilance jaune pour les crues. Une hausse pourrait intervenir dans les prochains jours, avant de revenir à la normale d’ici la semaine prochaine.