Des enfants âgés de 6 à 14 ans recherchés pour être figurants dans le nouveau film Astérix, réalisé par Jonathan Cohen

Alors que la production du prochain film Astérix est en préparation, des enfants âgés de 6 à 14 ans sont activement recherchés pour être figurants.

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Astérix et Obélix

Plus de trois ans après la sortie de Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet qui avait choisi un casting XXL, un nouveau film sur les aventures des célèbres gaulois est en préparation.

Intitulé Astérix et Obélix : Les douze travaux, il sera réalisé par l’acteur et humoriste Jonathan Cohen. Ce dernier a déjà un pied dans l’univers d’Astérix puisqu’il avait joué le rôle de Graindemaïs dans le précédent volet.

Des figurants recherchés

Ce film sera une nouvelle adaptation de la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations sur le casting ni sur la date de sortie du film.

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu Crédit photo : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu

Cependant, une annonce a été postée afin de trouver des figurants. Alors que 1 500 figurants étaient recherchés par Disney pour jouer dans le prochain film Raiponce, cette annonce concerne des enfants qui aimeraient faire une petite apparition dans le prochain Astérix.

Des enfants âgés de 6 à 14 ans

Les figurants recherchés sont des enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 14 ans. Le tournage aura lieu au sein du Parc Astérix, dans l’Oise, entre le 22 et le 25 mars 2027. Chaque journée de figuration sera rémunérée au tarif de 108,33 euros bruts.

“Aucune expérience préalable devant une caméra n’est exigée. Les familles peuvent proposer plusieurs enfants d’une même fratrie. Toutefois, chaque candidature fera l’objet d’une sélection selon les besoins de la production”, indique l’annonce.

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Comment candidater ?

Cependant, quelques conditions devront être respectées. Les familles devront impérativement disposer d’un véhicule pour amener leurs enfants au Parc Astérix car aucun accès en transport en commun ne sera déployé. En plus de cela, les frais de transport ne seront pas remboursés.

Si votre enfant est intéressé par cette offre unique, vous pouvez envoyer directement sa candidature via ce lien. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 15 novembre 2026, alors n’attendez pas !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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