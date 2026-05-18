1 500 figurants sont recherchés par Disney pour jouer dans le film “Raiponce” ce mercredi 20 mai !

Disney prépare le tournage de son nouveau film "Raiponce" et pour cela, 1 500 figurants sont activement recherchés. Et la bonne nouvelle, c'est que le lieu de tournage est à portée de voiture depuis le sud de la France.

Vous rêvez de faire du cinéma et vous aimez particulièrement l'univers de Disney ? Cette fois, l'opportunité est bien réelle. Pas besoin d'être un acteur confirmé, ni d'avoir un quelconque lien avec le milieu du spectacle. Disney ouvre grand ses portes pour son prochain remake en prises de vue réelles et cherche des visages ordinaires pour donner vie à une scène qui promet d'être spectaculaire.

Le film sera une adaptation du célèbre dessin animé sorti en 2010, et sera réalisé par Michael Gracey, connu notamment pour avoir mis en scène The Greatest Showman. Raiponce sera interprétée par Teagan Croft et Flynn Rider par Milo Manheim. Du côté du casting principal, Scarlett Johansson serait pressentie pour un rôle clé, même si rien n'a encore été officialisé de ce côté.

1 500 figurants recherchés pour le live action Raiponce

À l'occasion du tournage d'une prochaine scène, Disney organise un casting géant et recherche 1 500 figurants. Le tournage aura lieu ce mercredi 20 mai à Gérone, en Espagne, à un peu plus d'une heure de route depuis Perpignan. L'information a été révélée par le site spécialisé Castprod, référence française du casting de figurants.

Crédit photo : Disney

Le profil recherché est précis sur un seul critère : des hommes âgés de 30 à 70 ans. En revanche, aucune contrainte n'est imposée sur la taille, le poids ou l'origine ethnique. La seule condition indispensable est de savoir parler espagnol, ce qui s'explique naturellement par le contexte du tournage en territoire ibérique. Et comme souvent dans ce type de production, aucune expérience préalable dans le monde du cinéma n'est demandée. Tout le monde part sur un pied d'égalité.

C'est justement ce qui rend ce genre d'appel à figurants si enthousiasmant : n'importe qui peut se retrouver, le temps d'une journée, sur le plateau d'un blockbuster mondial. Pas de pression, pas de texte à apprendre, juste la magie d'un tournage grandeur nature.

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Comment participer au tournage de Raiponce ?

Le tournage se déroulera de 10h à 19h dans un bâtiment appelé "La Farinera Teixidor". Si vous êtes intéressé, vous devrez vous présenter dès 9h ce mercredi matin au 42 rue Santa Eugènia, à Gérone, muni d'une pièce d'identité valide. La production insiste sur un point : arrivez en avance. Avec 1 500 places à remplir et une affluence attendue considérable, la ponctualité sera clairement un avantage.

Pensez également à vous habiller simplement et de manière neutre, comme c'est souvent recommandé pour les tournages en costumes d'époque, où la figuration porte généralement des tenues fournies sur place.

Et ce n'est que le début. D'autres scènes seront filmées tout au long de l'été à Tarragone et à Figueres, deux villes également accessibles depuis la France. Si vous vivez dans le Sud ou que vous avez prévu des vacances en Catalogne ces prochains mois, gardez l'oeil ouvert : de nouveaux castings pourraient être annoncés d'ici là.

Une chance rare de participer à une production Disney de cette envergure, à quelques kilomètres de chez soi. Ça ne se refuse pas.