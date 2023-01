« Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu » : avec son casting XXL, le film très attendu se dévoile dans une bande-annonce

Près d’un mois avant sa sortie en salles, le très attendu film « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu » se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.

Dans quelques semaines, il sera possible de découvrir les nouvelles aventures d’Astérix et Obélix sur grand écran. Réalisé par Guillaume Canet, « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu » repose sur une histoire totalement inédite et écrite par Philippe Mechelen et Julien Hervé, les créateurs des Tuches.

Crédit photo : Pathé

Pour réaliser ce film, un budget de 65 millions d’euros a été débloqué.

« Le budget nous a permis de construire un village, de mettre en scène des batailles gigantesques avec beaucoup de figurants, mais aussi d’avoir beaucoup d’effets spéciaux et, bien sûr, un casting d’acteurs très en vue et quelques caméos », a expliqué Alain Attal, le producteur.

Un casting XXL

Pour plus de détails sur le scénario du film, voici son synopsis : « Nous sommes en 50 avant J.-C. L’impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Qin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu. »

Crédit photo : Pathé

Si le film est très attendu, c’est notamment parce qu’il comporte un casting XXL composé de nombreuses personnalités, comme des acteurs, des chanteurs et des humoristes. On retrouvera notamment Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (Jules César), Marion Cotillard (Cléopâtre) et Jonathan Cohen (Graindemaïs).

Des rôles secondaires ont également été attribués à la chanteuse Angèle, les rappeurs Orelsan et Big Flo et Oli, José Garcia, Manu Payet, Pierre Richard ou encore Philippe Katerine. L’ensemble du casting a été récemment dévoilé dans une série d’affiches, afin de présenter tous ces personnages hauts en couleur.

Une nouvelle bande-annonce

Pour patienter avant la sortie du film, prévue dans moins d’un mois, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Sur les images, on peut voir des scènes de bagarres, des blagues ainsi que quelques histoires d’amour qui vont rythmer cette comédie très attendue.

« Je sais qu’on peut faire quelque chose de dingue et qu’on voit peu en France : un vrai grand film d’aventures, épique, avec des décors et des costumes somptueux, a affirmé Guillaume Canet. L’idée est de faire rire les enfants comme les parents en revenant à un humour décalé à la Chabat tout en ayant une ambition visuelle très forte, féérique, genre Braveheart qui rencontre Tigre et Dragon ! Je suis un grand fan du cinéma chinois et de ses combats de fou, avec les personnages qui volent. On va confronter le kung-fu et la force brutale de nos héros gaulois. »

Crédit photo : Pathé

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir les nouvelles aventures de nos Gaulois préférés, puisque le film sortira au cinéma le 1er février prochain.